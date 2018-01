Dalla serie B alla D | importanti colpi di mercato in arrivo

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente Dalla serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : nerazzurri lontani Dalla vetta : E' terminato 0-0 il primo posticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. La squadra di Spalletti ,dopo tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, non va oltre il pareggio ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Roma-Sassuolo 1-1 - annullato il gol ai giallorossi Dalla Var Cagliari ed Udinese avanti in trasferta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

Probabili formazioni / Fiorentina Milan : mosse Dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Fiorentina Milan: Diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Trasferta davvero insidiosa per la squadra di Gattuso, che volerà al Franchi di Firenze(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:56:00 GMT)

Calcio - serie C : il Pro Piacenza riparte Dalla Carrarese : Segui in diretta Pro Piacenza " Carrarese su STADIO SOUND , il programma radiofonico sportivo in onda su RADIO SOUND sabato dalle 14,30! Clicca qui per ascoltarci IN STREAMING Vuole chiudere l'anno in bellezza il Pro Piacenza di Fulvio Pea, dopo la sconfitta subita sette giorni fa a Gorgonzola per mano della Giana Erminio. I Rossoneri, che avevano raccolto tre ...

Probabili formazioni / Crotone Napoli : chi Dalla panchina? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Crotone Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Esame calabrese per la capolista partenopea, in campo domani sera alle ore 20:45(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:51:00 GMT)

L'Uefa incorona Mbappè e Asensio e boccia la serie A : i nostri giovani esclusi Dalla Top 11 del 2017 : Ci sono Kylian Mbappè e Marco Asensio nella squadra rivelazione dell'anno stilata dalL'Uefa e che prende in esame i calciatori under 24 e che hanno esordito nell'ultima edizione della Champions. ...

Calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone ko - la legge del Kaos colpisce ancora! Came Dosson e Luparense ad un passo Dalla vetta : La legge del Kaos si abbatte anche sulla capolista. L’Acqua&Sapone Unigross arresta la sua corsa sul campo del Kaos Reggio Emilia nel match clou della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Succede tutto nella ripresa: gli emiliani vanno avanti di due reti con Dian Luka e Kakà, ma Lukaian e De Oliveira riportano le squadre in parità. A questo punto, però, si scatena Fits, che con una doppietta annichilisce le ...

Serie A Cagliari - infortunio alla mano per Joao Pedro : assente Dalla seduta : Cagliari - Ripresa degli allenamenti per il Cagliari che, dopo la gara di ieri con la Fiorentina, si è allenato questo mattina al Centro sportivo di Asseminello. Per i rossoblù è già tempo di pensare ...

MASHA E ORSO/ I protagonisti della serie animata Dalla Toffanin (Verissimo) : Nella puntata di Verissimo in studio arrivano MASHA e ORSO per la gioia dei più piccoli. Un’intervista speciale per la Toffanin che incontrerà i protagonisti dell’omonima serie animata.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:34:00 GMT)

Serie A2 Old Wild West - Le ultime Dalla 13giornata del girone Est : ... la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, ...

Probabili formazioni / Sassuolo Inter : mosse Dalla panchina. Diretta tv - orario - ultime notizie live Serie A : Probabili formazioni Inter Sassuolo: Diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo al Mapei Stadium per la Serie A. Vecino out per squalifica.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:52:00 GMT)

Serie C - Cuneo-Siena 2-0 : bianconeri a -10 Dalla capolista Livorno : CUNEO - Il Cuneo ha battuto il Siena con il punteggio di 2-0 nel recupero della diciassettesima giornata del girone A di Serie C . La gara era stata rinviata lo scorso 3 dicembre a causa dell'...

Calciomercato Bari - in arrivo rinforzi per Grosso : tris di obiettivi Dalla serie A : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando un ottimo campionato di Serie B. L’obiettivo dei pugliesi è quello di centrare la promozione diretta in Serie A, per tornare nel giusto palcoscenico che compete ad una piazza come quella biancorossa. Attualmente la squadra di Grosso è seconda in classifica, intanto dal mercato di gennaio potrebbero arrivare importanti rinforzi. In particolare il Bari avrebbe messo nel mirino tre giocatori ...