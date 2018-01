Dakar al via sabato | Peugeot favorite

Dakar - Conto alla rovescia per il via da Lima : Dakar, si cambia. Dopo anni di partenza dallargentina, Buenos Aires o Rosario che fossero, la maratona un tempo africana, ora sudamericana, ha scelto Lima come città iniziale. Una decisione inevitabile: dopo linsoddisfazione espressa dai concorrenti per le ultime edizioni, martoriate dal maltempo che ha imposto troppi annullamenti di prove speciali e caratterizzate da tappe dal sapore eccessivamente rallistico, era il momento di dare una svolta ...

Dakar 2018 - gli italiani al via : Alessandro Botturi l’osservato speciale tra le moto - poche possibilità per i piloti del Bel Paese : La 40esima edizione della Dakar, il rally raid più famoso del mondo, sta per prendere il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale coperta sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di ...

Dakar - il 6 gennaio il via : in 10 si giocano titolo moto : ... come e' successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo. Lo sa bene anche Toby Price, vincitore nel 2016. L'...

Dakar 2018 - tutte le donne al via della 40esima edizione. Camelia Liparoti passa dai quad ai side-by-side : Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2018. Una competizione leggendaria, di grande fascino e tradizione, giunta alla sua 40esima edizione, la decima in territorio sudamericano. Si partirà il 6 gennaio da Lima, si attraverserà tutto il Perù per poi giungere in Bolivia, mentre l’arrivo sarà in Argentina, a Cordoba, per un totale di quasi 9.000 chilometri. Come negli ultimi anni ci sarà anche una componente femminile. Saranno 12 le ...

Il 6 gennaio al via la Dakar - in 10 per titolo moto : 'Sono almeno dieci i piloti in grado di vincere la Dakar'. La previsione diplomatica di Sam Sunderland ovviamente lo include come uno dei contendenti anche in virtù del numero 1 che mostra sulla sua ...

Dakar 2018 - al via il 6 gennaio. In gara anche l’allenatore Andrè Villas Boas : La Dakar 2018 prenderà il via il 6 gennaio da Lima, in Perù, per poi concludersi a Cordoba, in Argentina. L’edizione che sta per iniziare, la numero quaranta, vedrà ai nastri di partenza anche il tecnico portoghese Andrè Villas Boas, che ha lasciato la panchina dello Shanghai. Villas Boas sarà al volante di una Peugeot, e accanto a lui con la funzione di copilota siederà il connazionale Ruben Faria, che ha già corso la Dakar in moto. La ...