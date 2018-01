Da domani via ai saldi | Sconti medi del 40%

Saldi - al via da domani in tutta Italia : 14.40 Il 2018 parte con lo sconto. Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia i Saldi invernali."Sconti più alti quest'anno",afferma Confesercenti. La prima regione a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio, seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 5 gennaio, con l'esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato 6 gennaio, in coincidenza con ...

Saldi - al via da domani in tutta Italia - le famiglie spenderanno in media 150 euro : Saldi 2018, il nuovo anno parte con lo sconto. Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia i Saldi invernali 2018, primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Quando iniziano i...

domani a Busto Arsizio prende il via il ritorno della Diatec : RADIO, TV E INTERNET La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con Busto Arsizio saranno effettuati all'interno di '...

Missione militare italiana in Niger. domani il via libera per 470 soldati : L’arrivo di nuovi barconi, in questo scorcio finale di 2017, non stupisce più di tanto il ministero dell’Interno. Se la rotta libica nella seconda metà dell’anno è stata drasticamente ridimensionata, non si è però mai chiusa del tutto. Basta scorrere i numeri degli arrivi: 11.461 a luglio, 3.920 ad agosto, 6.282 a settembre, 5.984 a ottobre, 5.641 ...

Smog : da domani nuovo blocco diesel fino a Euro 4 a Pavia : Da domani, martedi’ 26 dicembre, scatta nuovamente a Pavia il divieto di circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30. La giunta ha deciso di far entrare in vigore l’ordinanza che recepisce le limitazioni previste dal protocollo regionale, dopo che per sei giorni consecutivi (dal 19 al 24 dicembre) e’ stato superata in citta’ la soglia di allarme di 50 microgrammi per metro cubo del PM10. Di conseguenza, ...

Roma. Oggi e domani si potrà viaggiare per tutto il giorno al costo di 1 - 50 euro : Oggi e domani a Roma si potrà viaggiare per tutto il giorno al costo di 1,50 euro su autobus, tram e metro. Lo ha stabilito la Giunta Raggi che ha approvato una delibera che prevede l’agevolazione tariffaria in vista dello shopping…Continua a leggere →

Sicilia : seduta Ars rinviata a domani - all’odg le Commissioni : Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Dopo l’elezione dei tre deputati questori e dei tre segretari il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, ha rinviato a domani mattina alle 10 i lavori d'aula. All’ordine del giorno la composizione delle Commissioni di Palazzo dei Normanni.

Maltempo - Siremar : rinviata a domani la partenza della nave Trapani-Pantelleria : Siremar rende moto che “a causa delle cattive condizioni metereologiche la partenza prevista per le 23 della “Pietro Novelli” in servizio sulla tratta Trapani-Pantelleria e’ stata posticipata alle 7,30 di domani in attesa di un miglioramento del tempo”. Annullata la corsa delle 23 della motonave Sansovino sulla linea Porto Empedocle-Pelagie. L'articolo Maltempo, Siremar: rinviata a domani la partenza della nave ...

Maltempo - Siremar : rinviata a domani la partenza della nave Napoli-Eolie-Milazzo : Disagi nei collegamenti marittimi in Sicilia. A causa del Maltempo, infatti, non salperà la motonave Paolo Veronese in servizio sulla linea Napoli-Eolie-Milazzo. La partenza prevista per oggi alle 20 è stata rinviata allo stesso orario di domani. A renderlo noto è la Siremar. L'articolo Maltempo, Siremar: rinviata a domani la partenza della nave Napoli-Eolie-Milazzo sembra essere il primo su Meteo Web.

Telethon : al via domani la maratona per un mondo a colori (15/12/2017) : Radio3 con Radio3 Scienza condotto da Rossella Panarese dedicherà uno speciale alla ricerca finanziata dalla Fondazione il 20 dicembre alle ore 11 . Radio2 dedicherà a Fondazione Telethon una ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : rinviata a domani la seconda manche del gigante di Andalo. Meta Hrovat in testa dopo la prima : È ancora una volta il maltempo a condizionare il regolare svolgersi delle gare di sci: oltre alle cancellazioni accorse in Coppa del Mondo in queste ultime due settimane, anche in Coppa Europa le gare subiscono slittamenti a causa della nebbia. Ad Andalo, dove oggi era in programma il gigante femminile di Coppa Europa, la seconda manche è stata rinviata a domani per via delle condizioni meteo, con la nebbia che ostacolava la visibilità. Già la ...

Mafia : processo trattativa verso la conclusione - domani al via la requisitoria (3) : (AdnKronos) - Suscitò clamore la decisione dei pm di sentire, al Quirinale, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ex Capo dello Stato venne sentito, tra le polemiche politiche, il 28 ottobre 2014. In 'aula' anche l'allora Procuratore aggiunto Leonardo Agueci, oltre ai pm Robe

Mafia : processo trattativa verso la conclusione - domani al via la requisitoria (2) : (AdnKronos) - Tra le parti civili spiccano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune di Palermo, il centro Pio La Torre. Secondo l’accusa, all’inizio degli Anni Novanta ci sarebbe stata una sorta di trattativa tra la Mafia e pezzi dello Stato italiano, per raggiungere un accordo sulla fine

Biotestamento - ultime battute : domani il via libera del Senato : L'aula del Senato continua l'esame della legge sul Biotestamento a tappe forzate. Per superare le migliaia di emendamenti presentati dal centrodestra, la maggioranza allargata a Cinquestelle e Bersani,...