Cosenza | il ponte di Calatrava mette sotto sgombero la comunità rom | “Qui da 50 anni

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Si staglia per 104 metri d’altezza. È ilstrallato più alto d’Europa, ideato da Santiago. Un’opera che taglia in due il fiume Crati, a, e che finisce alle spalle di una storica baraccopoli. Qui ladi rom italiani che da più di 50vive in Via Reggio Calabria è. Al posto delle case in mattoni e lamiere ci sarà una strada e, da mesi, le trattative tra i residenti e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Occhiuto, proseguono a ritmo serrato. Ma alcune famiglie oppongono resistenza allo spostamento, che prevede in alternativa una casa in affitto o una somma di denaro, per far fronte alle prime spese. E, dopodi permanenza nel ghetto, rivendicano il diritto alla casa popolare. “Siamo in lista da decine di”, ci dicono. “Vogliamo una casa dignitosa come è stata data ad altri”. L'articolo, ildi ...