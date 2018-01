Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda

Sacchetti ecologici della spesa : Cosa prevede la legge e quanto ci costeranno : Tra i tanti aumenti di spesa con cui dovranno fare i conti i consumatori nel nuovo anno , bisogna inserire a pieno titolo quello riguardante i Sacchetti ecologici con cui d'ora in avanti, nei ...

Candidati e voltagabbana : Cosa prevede il nuovo codice etico dei Cinquestelle : La corsa alle elezioni è partita, con tanto countdown: da oggi un timer segna giorni, ore, minuti e secondi che ci separano dalle elezioni del 4 marzo, almeno sul blog di Beppe Grillo. I 5 Stelle si attrezzano con nuovo statuto e nuovo codice etico, cercando di fare tesoro delle lezioni del passato: multa di 100 mila euro per chi abbandona il gruppo parlamentare o consiliare (risposta alle tante defezioni che si sono registrate in questi ...

Nel 2018 addio alle chiamate selvagge : Cosa prevede la nuova legge sul telemarketing : Tra non molto basterà dare un’occhiata al prefisso telefonico per capire se si tratta o meno di una chiamata commerciale. Nei giorni scorsi è stata infatti approvata la legge sul telemarketing...

Sì definitivo - la manovra ora è legge : ecco Cosa prevede : Stavolta la manovra è legge. Dopo il sì alla fiducia, in Senato il voto finale sulla legge di bilancio 2018 è passato con 140 sì e 94 no. Via libera definitivo in terza lettura, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. I voti a favore sono stati 140 e i contrari 94. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la manovra diventerà legge. Il premier Paolo Gentiloni esulta. "Il Senato ha varato la legge di bilancio - ...

Pensioni - giovani e casa : Cosa prevede la manovra 2018 - : La Legge di Bilancio approda in Senato per il voto finale. Tra le misure anche il bonus bebè e quello per la casa, il nuovo calendario fiscale, il fondo per risarcire le vittime dei crack bancari e ...

Sanità : il Ddl Lorenzin è legge. Ecco Cosa prevede : È stato approvato ieri in via definitiva al Senato il Ddl Lorenzin che introduce nuove disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute. ...

Sanità : il Ddl Lorenzin è legge. Ecco Cosa prevede : È stato approvato ieri in via definitiva al Senato il Ddl Lorenzin che introduce nuove disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute. Ecco le principali novità: Sperimentazione clinica dei medicinali Le nuove disposizioni, adeguando la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 536/2014) prevedono il riordino e la riduzione dei ...