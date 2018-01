Cortana perde il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile

: #Cortana perde il riconoscimento musicale su #Windows10 e #Windows10Mobile - planetmobileblg : #Cortana perde il riconoscimento musicale su #Windows10 e #Windows10Mobile -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) In seguito all’abbandono di Groove Music Pass in favore di Spotify, molti progetti di Microsoft sono cambiati., il famoso assistente vocale di Redmond, ad esempio, sta perre una sua importante funzionalità.è nato come un AI avanzato, con la capacità di interagire totalmente con le nostre applicazioni e di eseguire comandi attraverso la nostra voce. Proprio quest’integrazione ha reso possibile l’introduzione delfacendo uso di Groove Music. Adesso, però, che Microsoft ha detto addio al suo streamer, ancheha subito una grossa perdita. Infatti, non avendo più il grande databasedi Groove non ha più neanche la capacità di riconoscere una canzone rendendo così il pulsante inutile. A comunicarci l’abbandono di questa funzionalità è proprio Jason Deakins, ricercato Microsoft per, tramite ...