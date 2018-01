Coppia Italia Derby della Mole alla Juve | un gol per tempo di Douglas e Mandzukic

Tabellone Coppa Italia - il quadro dei quarti e gli acCoppiamenti delle semifinali : Tabellone Coppa Italia – Si è da poco concluso il penultimo quarto di finale di Coppa Italia. L’Atalanta ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli con i goal di Castagne e il ‘Papu’ Gomez. Ora gli orobici aspettano di conoscere l’avversario per le semifinali che verrà fuori dal derby della Mole tra Juventus e Torino. Lazio-Milan sarà invece l’altra semifinale. Tabellone Coppa Italia, il quadro dei quarti ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia in Coppia del Mondo! Federica Brignone infila il successo numero 76 : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz e ha così conquistato il successo numero 76 per l’Italia in Coppa del Mondo. L’ultima affermazione nel massimo circuito risaliva alle Finali di Aspen ed era stata firmata proprio dalla 27enne, sempre in questa specialità. La nativa di Milano ottiene così la sesta affermazione (3 in gigante, 1 in SuperG e 1 in combinata) affiancando Denise Karbon al quarto posto nella classifica delle ...

Tabellone Coppa Italia - gli acCoppiamenti ai quarti : vola la Lazio : Tabellone Coppa Italia – Si è giocato il primo quarto di finale di Coppa Italia, in campo la Lazio contro la Fiorentina. Continua il momento fantastico della squadra di Simone Inzaghi che anche in campionato ed Europa League sta disputando una stagione strepitosa. La Lazio vince con il punteggio di 1-0, un risultato che può essere considerato giusto per quanto visto in campo. La Lazio affronterà il Milan, la squadra di Gattuso ha superato ...

Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Torna la Coppia Felipe Anderson-Immobile - nei viola spazio a Babacar : Santo Stefano regalerà a tutti gli appassionati di calcio una grande sfida: Lazio-Fiorentina, il primo quarto di finale della Coppa Italia. Si tratta di una gara secca, quindi non sono permessi errori e la vincitrice volerà direttamente in semifinale. I biancocelesti cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre i viola faranno leva sull’ottimo momento di forma che stanno vivendo. Andiamo quindi ad analizzare le possibili scelte dei due ...

Tabellone Coppa Italia - gli acCoppiamenti ai quarti e le date : Tabellone Coppa Italia – Si sono concluse tutte le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia, ecco tutti gli accoppiamenti ai quarti. La scorsa settimana il Pordenone ha sfiorato la grande impresa perdendo solo ai rigori contro l’Inter. I nerazzurri incontreranno il Milan. Tra Fiorentina e Sampdoria, invece, ad avere la meglio sono stati i viola al termine di una sfida caratterizzata da ben tre rigori. La Lazio all’Olimpico ha vinto ...

Per Natale gli italiani compreranno Sex Toys e Cosmetici per la Coppia : A Natale gli italiani metteranno sotto l’albero anche tanti giochi divertenti per la coppia: al 15 dicembre le ordinazioni online e le vendite nei negozi di sex Toys, Cosmetici per la coppia e lingerie sexy è aumentata del 33% rispetto allo stesso periodo del 2016, che già aveva registrato un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. In particolare tra gli articoli più richiesti senza dubbio i “Cosmetici per la coppia”, come gel ...

Basket - Serie A 2017-2018 : i migliori italiani dell’11a giornata. Aradori-Gentile Coppia super - Abass colpisce da ex nel derby : Conosciamo i migliori giocatori italiani dell’undicesima giornata del campionato italiano di Basket. Pietro Aradori e Alessandro Gentile: la solita coppia. Pietro ed Alessandro, proprio come hanno scritto sulla maglietta, i due leader di una Virtus Bologna, che trova un successo fondamentale per il suo campionato in casa contro Torino e conquista due punti che tengono viva più che mai la speranza di qualificarsi per la Coppa Italia. ...

EURIDICE AXEN E RAUL GARCIA PENA/ Coppia in amore e ai fornelli (Bake Off Italia Celebrity) : Gli attori EURIDICE AXEN e RAUL GARCIA PENA sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 07:39:00 GMT)

Alpinisti neofascisti ricevuti dall'ambasciatore italiano in Kenya : sCoppia la polemica : "Come valuta il ministro degli Esteri, se verrà confermato quanto riportato dalla stampa, il comportamento assunto dal massimo rappresentante della diplomazia italiana in Kenya e quali provvedimenti intenda assumere nei...

SCoppia impianto di gas in Austria. Calenda : “Italia in stato di emergenza” : Un morto e decine di feriti. È questo il bilancio dell’esplosione di un impianto di distribuzione gas avvenuta in Austria, a Baumgarten an der March. Il giornale der Standard parla di 60 feriti mentre secondo l’Apa, che cita la Croce rossa, i feriti sarebbero solo 18. ...

Altro che crisi - per il ranking Uefa il calcio italiano di club sCoppia di salute : Politica federale e nazionale vanno malissimo, ma le squadre italiane in Europa volano. Alcuni spunti sulla reale natura della crisi del calcio italiano L'articolo Altro che crisi, per il ranking Uefa il calcio italiano di club scoppia di salute è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuoto - Mondiali paralimpici 2017 : Italia - altra pioggia di medaglie a Città del Messico. Gilli e Scortechini Coppia d’oro : Due ori, due argenti ed un bronzo: continua ad impressionare la Nazionale Italiana di Nuoto paralimpico nei Mondiali 2017 a Città del Messico. La squadra di Riccardo Vernole, dopo i trionfi di ieri con 8 medaglie all’attivo (3 ori, 4 argenti e 1 bronzo) aggiunge altri cinque metalli ed è terza nel medagliere dopo la seconda giornata di gare alle spalle della Cina e degli Stati Uniti con 5 ori, 6 argenti e 2 bronzi. Carlotta Gilli stupisce ...

Il retroscena La Libia è una pentola a pressione pronta a sCoppiare : 1 milione di migranti verso l'Italia : L'allarme viene lanciato dall'Oim, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni: "Stimiamo che in Libia in questo momento siano presenti da settecentomila a un milione di migranti mentre nei ...