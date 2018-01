Coppa Italia | Mihajlovic non si presenta in conferenza stampa Il vice Lombardo

Video/ Juventus Torino (2-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - quarti) : Video Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:34:00 GMT)

Furia Sarri sul Napoli dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia : «Così non si va avanti» : I muri hanno tremato. I muri dello spogliatoio del San Paolo. La voce bassa, il rosso in volto di Sarri in conferenza stampa si spiegano anche con una sFuriata alla squadra, udita fuori...

Torino - Mihajlovic verso l'esonero dopo il ko nel derby di Coppa Italia : ROMA - L'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Juventus è stata molto probabilmente l'ultima partita di Mihajlovic sulla panchina del Torino . Nella notte infatti sarebbe arrivata la ...

Mihajlovic esonerato dal Torino dopo il ko nel derby di Coppa Italia : Il ko nel derby di Coppa Italia è costato la panchina al tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic. Nella notte il presidente Urbano Cairo ha esonerato l'allenatore granata dopo l'ennesimo risultato al di ...

Coppa Italia : 2-0 al Torino - la Juventus in semifinale : La Juventus affronterà l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Ieri sera, infatti, nei quarti, i bianconeri hanno fatto loro il derby dell'Allianz Stadium battendo il Torino per 2-0 in una ...

Nel derby di Coppa Italia passa la Juve - la furia del Torino sul Var : Roma, 4 gen. (askanews) Sarà Juventus-Atalanta la seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo quella dei bergamaschi, che hanno eliminato il Napoli, arriva la qualificazione dei bianconeri che hanno ...

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Coppa Italia : semifinali Milan-Lazio e Atalanta-Juventus Video : Il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia è completo: #Milan, Lazio, #Atalanta e #Juventus. Il prossimo turno sara' con gare di andata e ritorno: primo atto mercoledì 31 gennaio con i rossoneri di Gattuso che ospiteranno i biancazzurri di Inzaghi, mentre i nerazzurri di Gasperini se la vedranno con i bianconeri di Allegri. Mercoledì 28 febbraio sfide a campi invertiti. Le vincenti andranno in finale, in programma il 9 maggio. In palio c'è ...

Quarti di Coppa Italia – Risultati e tabellone 04-01-2018 : I Quarti di Coppa Italia hanno lasciato in corsa soltanto le quattro squadre che andranno ad affrontarsi nell’unico turno composto da andata e ritorno. Due le certezze, Lazio e Juventus, mentre Inter e Napoli cedono rispettivamente il passo a Milan ed Atalanta. Possibile nuovo incontro in finale tra Allegri e Simone Inzaghi. Ma andiamo con ordine, e gustiamoci i quattro incontri andati in archivio! Quarti di Coppa Italia ...

Coppa Italia : passa la Juventus - Toro al tappeto con un goal per tempo Video : Poco fa è terminato l'ultimo quarto di finale dell'edizione di #Coppa Italia 2017/2018, con il successo della #Juventus che raggiunge l'Atalanta in semifinale, in un turno che stavolta prevedera' un doppio confronto. Juventus-Torino: breve racconto della partita Grazie a due assist 'sporchi' di Dybala, la Juventus vince 2-0 una rete per tempo con le reti di Douglas Costa e Mandzukic. Torino che prova dopo il primo goal subito una reazione di ...

Coppa Italia - Juventus in semifinale : 2-0 al Torino nel derby : Torino Le sorprese della Coppa Italia non aggiungono un'altra puntata alla serie aperta dal Milan nel derby meneghino e proseguita dell'Atalanta a Napoli. Alle semifinali passa la Juventus che batte (...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma ... : Confermata invece la prima serata (ore 20.45): entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' ...

Coppa Italia 2018 - tabellone fino alla Finale. Le due semifinali : Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Date - calendario - programma - orari e tv : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 31 GENNAIO (possibili variazioni: martedì 30 ...

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : 2-0 - bianconeri in semifinale. Gol di Douglas Costa e Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a ...