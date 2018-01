Coppa Italia | Juventus in semifinale | 2-0 al Torino nel derby

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma ... : Confermata invece la prima serata (ore 20.45): entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' ...

Pagelle/ Juventus-Torino (2-0) : i voti della partita (Coppa Italia quarti) : Pagelle Juventus Torino: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo ne derby della Mole, giocato all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Coppa Italia : Milan-Lazio e Atalanta-Juve le semifinali. Andata il 31 gennaio : Saranno Milan-Lazio e Atalanta-Juventus le semifinali di Coppa Italia. Con la vittoria dei bianconeri nel derby col Torino si sono chiusi i quarti di finale che hanno lasciato spazio a diverse ...

Video Gol Juventus-Torino 2-0 Coppa Italia : Highlights e Tabellino 03-01-2018 : Risultato Finale Juventus-Torino 2-0, Cronaca e Video Gol Douglas Costa, Mandzukic Coppa Italia Quarti Finale (Tim Cup), 3 Gennaio 2018. La Juventus accede alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, sconfiggendo in maniera piuttosto netta, a dispetto del 2-0 sul campo, il Torino di Sinisa Mihajlovic che a metà secondo tempo è stato perfino allontanato dal campo per proteste a causa del mancato annullamento del gol ...

Coppa Italia 2018 - Juventus-Torino 2-0 : decidono Douglas Costa e Mandzukic - bianconeri in semifinale : La Juventus ha dominato il derby della Mole e ha sconfitto il Torino per 2-0 qualificandosi alle semifinali della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri ora se la dovranno vedere con l’Atalanta che ieri a sorpresa ha eliminato il Napoli. All’Allianz Stadium è stato tutto davvero troppo facile per la formazione di Allegri che ha regolato i granata, mai capaci di impensierire i padroni di casa e surclassati dalla forza offensiva ...

Quarti Coppa Italia : Juventus-Torino 2-0 : 22.36 La Juventus vince il derby di Coppa Italia (2-0) con il Torino e approda alla semifinale dove trova l'Atalanta. Allegri lascia in panchina Higuain, Dybala in campo.Bianconeri subito agguerriti, ma la prima vera chance (11') è per i granata con Berenguer. Poi la Juve sblocca (15'): rimpallo al limite,la palla finisce a Douglas Costa che inventa un sinistro all'incrocio. Dybala libero fallisce il raddoppio (17'), sul successivo rinvio di ...