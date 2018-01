Coppa del Re | Montella comincia bene Tra Aquilani e Zaza finisce 1-1

Coppa del Re - esordio positivo per Montella al Siviglia : TORINO - esordio positivo per Vincenzo Montella sulla panchina di Siviglia . Nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re , la squadra dell'ex allenatore del Milan passa 2-0 sul campo del Cadice:...

Pagelle/ Juventus-Torino (2-0) : i voti della partita (Coppa Italia quarti) : Pagelle Juventus Torino: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo ne derby della Mole, giocato all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo : Juventus-Atalanta sarà la seconda semifinale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, i nerazzurri hanno invece realizzato l’impresa espugnando il San Paolo di Napoli e ora le due squadre si sfideranno a caccia di un posto in Finale. La squadra di Max Allegri, vincitrice delle ultime tre Coppe Nazionali, partirà con tutti i favori del pronostico contro gli orobici che tornano a giocare una ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Altenberg. Prosegue la sfida tra Dukurs e Sungbin : Torna la Coppa del Mondo di Skeleton dopo la consueta pausa per le festività natalizie. Si riparte dalla Germania, precisamente dal catino di Altenberg, in Sassonia. Domani la giornata dedicata: prima la prova femminile, poi quella maschile. C’è davvero tanta attesa tra gli uomini, con una sfida davvero appassionante per la vittoria di tappa e della sfera di cristallo. Yun Sungbin, coreano pronto ad assumersi le responsabilità nelle ...

FOCUS AZZURRO – Passo falso del Napoli in Coppa Italia : Il Napoli delle seconde linee perde una brutta partita contro l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia ed esce a testa bassa dal torneo. Il turnover di mister Sarri non ha dato il contributo sperato, evidenziando il fatto, come da tempo si ripete, che le riserve non sono all’altezza dei titolarissimi. È sembrato da subito che […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Passo falso del Napoli in Coppa Italia proviene da ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Mikaela Shiffrin doppia Viktoria Rebensburg! : Mikaela Shiffrin è sempre più la dominatrice della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. L’americana ha vinto la settima gara su 15 quest’anno (ma disputandone 13), imprimendo sempre di più il suo sigillo sulla Classifica generale. La regina del Circo Bianco ha infatti ora 1081 punti totali: un punteggio che potrebbe portarla a battere il record di Tina Maze (2414). Soprattutto, Shiffrin ha praticamente doppiato la seconda ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : l'ex della serata. Quote - ultime novità live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la sprint femminile dell’incertezza apre le competizioni : Domani alle 12.30 prenderà il via la quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 a Oberhof, in Germania. La prima prova ad essere disputata sarà la sprint femminile, che potrebbe andare a delineare i valori in campo dopo un mese di dicembre in cui, di fatto, nessuna è realmente riuscita a fare la differenza sulle avversarie in maniera costante, nonostante alcune fiammate arrivate da diverse atlete. Nonostante alcune incertezze degli ...

Slalom Zagabria streaming video e tv : la 2manche! Risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : Diretta Slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin favorita anche in Croazia: orario e Risultato live della gara Coppa del Mondo di sci.

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Soddisfazione Gasperini (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:51:00 GMT)