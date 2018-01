Coppa del mondo di sci | Hirscher vince anche a Zagabria

Coppa del Re - Celta Vigo-Barcellona 1-1 : 20 minuti per Dembelé. Ora il Real : Un gol per parte tra Celta Vigo e Barcellona nell'ottavo di finale di andata della Copa del Rey. Pareggio esterno con gol per il Barça di Valverde, che ha schierato i suoi con un turnover molto ampio ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Marcel Hirscher allunga su Henrik Kristoffersen : Marcel Hirscher prova la fuga nella Coppa del Mondo di sci alpino 2018. L’austriaco ha ottenuto la sua quinta vittoria nello slalom di Zagabria, portando il suo bottino a 674 punti nella graduatoria generale. Il cannibale ha così allungato rispetto al secondo Classificato, il norvegese Henrik Kristoffersen, fermo a quota 580. Sono loro al momento i due favoriti nella lotta alla Sfera di Cristallo, potendo contare su un cospicuo rispetto ai ...

Coppa del Mondo - classifiche : Hirscher allunga in vetta - Altri Sport : Marcel Hirscher vince a Zagabria e allunga su Henrik Kristoffersen in classifica generale di Coppa del Mondo. I punti di vantaggio dell'austriaco sul norvegese sono ora 94, con Jansrud e Svindal ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : riparte la sfida tra Fourcade e Boe - Lukas Hofer e Dominik Windisch possono fare bene : Anastasiya Kuzmina, in campo femminile, ha iniziato il 2018 nel migliore dei modi, vincendo la sprint valida per la tappa di Oberhof della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Domani sarà il turno degli uomini, impegnati nello stesso format di gara con partenza alle ore 14.15. Come di consueto, i due nomi più attesi saranno quelli di Martin Fourcade e Johannes Boe, che stanno dando vita ad un bellissimo duello gara dopo gara. Il transalpino, ...

Coppa del Mondo - Hirscher vince lo slalom di Zagabria e fa 50 come Tomba : L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Zagabria: è il suo 50/o successo in carriera come Alberto Tomba. Secondo l'altro austriaco Michael Matt (+0.05') e terzo il norvegese Henrik ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

DIRETTA / Slalom Zagabria streaming video e tv : vincitore Hirscher! Risultato live (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom maschile Zagabria streaming video e tv, Risultato. Hirscher vincitore di una bellissima gara di Coppa del Mondo di sci (oggi 4 gennaio)(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:24:00 GMT)

Equitazione - Coppa del Mondo 2018 – Natale Chiaudani in gara ad Abu Dhabi : Natale Chiaudani rappresenterà l’Italia al CSI4* di Abu Dhabi, gara valida per la Coppa del Mondo 2018 di salto ostacoli (lega Araba) in programma il prossimo weekend. L’azzurro, che aveva già preso parte ad alcune gara in Medio Oriente prima delle festività natalizie, monterà Fahrenheit Sept Z e Tintin de la Pomme: gara molto importante per il cavaliere che avrà così modo di mettersi in luce in uno dei contesti più prestigiosi e di ...

Il fondista Francesco De Fabiani sul podio in Coppa del Mondo : ... nel 2015, vinse nel tempio del fondo di Lahti la gara più difficile del format per un fondista non nordico, la 15 chilometri classica, è tornato sul podio in Coppa del Mondo: terzo nella 15 ...

Diretta / Slalom Zagabria streaming video e tv : la seconda manche! Risultato live (Coppa del Mondo sci) : Diretta Slalom maschile Zagabria streaming video e tv, orario e Risultato live. Altra sfida Hirscher-Kristoffersen nella Coppa del Mondo di sci? (4 gennaio)(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:07:00 GMT)

I derby di Coppa Italia trascinano la Rai : nei quarti ascolti più alti della Champions in tv : I derby di Coppa Italia trascinano gli ascolti della Rai: nei quarti ascolti da Champions League sulla rete pubblica L'articolo I derby di Coppa Italia trascinano la Rai: nei quarti ascolti più alti della Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kuzmina saldamente al comando! Wierer e Vittozzi in top ten : C’è sempre Anastasiya Kuzmina al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon 2018. La slovacca ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale nella sprint di Oberhof, letteralmente dominata dalla leader della graduatoria. Il suo totale è ora di 362 punti, ben 26 in più rispetto alla francese Justine Braisaz, oggi quinta. Terza, invece, è la finlandese Kaisa Makarainen. In classifica generale ci sono due italiane in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le gare di Koenigssee : Fischnaller guida gli azzurri : Armin Zoeggeler, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Slittino, ha diramato le convocazioni per la tappa di Koenigssee (Germania) valida per la Coppa del Mondo. Questi gli azzurri che nel weekend andranno a caccia del podio (sabato 6 gennaio il doppio e il singolo femminile, domenica 7 gennaio il singolo maschile e la staffetta; tutto sarà anticipato dalla Nations Cup nella giornata di venerdì) Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Koenigssee Italia a caccia del podio - Dominik Fischnaller vuole tornare al top : Si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale di tutti gli sport da budello. Lo Slittino su pista artificiale fa tappa in Germania, precisamente a Koenigssee, nel land della Baviera. Catino molto amato dai colori azzurri quello teutonico: l’obiettivo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler è quello di centrare almeno un podio per lanciarsi al meglio nella rincorsa alle Olimpiadi di PyeongChang. In programma doppio e singolo ...