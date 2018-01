Consigli Fantacalcio : 10 scommesse da prendere all'asta di riparazione : Tempo di calciomercato di gennaio ma anche di asta di riparazione per il Fantacalcio. E' arrivata l'ora di iniziare a pensare ai possibili rinforzi per la vostra rosa, anche se è logico attendere anche qualche nome nuovo che magari arriverà dall'estero in questa sessione di mercato. E' bene però dare anche uno sguardo ai giocatori che nel girone d'andata hanno giocato meno ma che in quello di ritorno del campionato di serie A potrebbero trovare ...

Consigli Fantacalcio 20^ Giornata Serie A 2017-2018 : I +3 di inizio anno : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 20^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… E’ arrivato il momento della svolta, è partito il calciomercato. Le società di Serie A, cambieranno giocatori e moduli, ma fidatevi ancora di chi nella prima parte ha fatto bene o chi ha addirittura stupito! Voi non cambiate solo certezze prima della sosta invernale. La ...

Fantacalcio : i Magic Consigli della 19a giornata di Serie A : Ultima giornata del 2017, è bene concludere l'anno nel migliore dei modi, come auspicio per il 2018. E allora noi proviamo a darvi qualche consiglio al Fantacalcio, per un weekend da tre punti. ...

E' nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La diciannovesima Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d'Italia.

Consigli Fantacalcio 19^ Giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i +3 di fine anno! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 19^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per ...

Consigli Fantacalcio 19^ Giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i+3 di fine anno! : Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per schierare la Fanta-formazione. E per non lasciare in panchina un bonus, vi aiuteremo con i nostri Consigli Fantacalcio. Andiamo con ordine, la 19^ Giornata di Serie ...

Fantacalcio - Consigli per il fantamercato invernale. Quali scambi fare a Natale : È Natale, tradizione vuole che ci si scambi i regali, ma attenzione... qualcuno proverà a rifilarvi un pacco. Il Fantacalcio è un mondo spietato e in questo ambito nemmeno l'atmosfera natalizia potrà mitigare la legge dell' homo homini lupus imperante. Ecco una guida per chi, giunti al giro di boa della Serie A, vuole svoltare ...

