Complicazioni per Acquah | il Genoa vira su un altro centrocampista di A

(Di giovedì 4 gennaio 2018) In casa #continua a tenere banco la situazione legata al rinforzo a centrocampo. Il calciomercato è appena cominciato, ma i rossoblu si stanno muovendo da tempo per completare l'organico. La pista che porterebbe ad #del Torino sembrerebbe essere sempre più complicata perchè le pretese economiche del Torino continuano a risultare troppo distanti dalle possibilita' del Grifone VIDEO. I granata non hanno intenzione di cedere al pressing del, almeno per il momento. Ilsu Taider? Non è da escludere, quindi, che il club genovese possare su unobiettivo: Saphir #Taider del Bologna. Ilalgerino, classe 1992, potrebbe lasciare la formazione felsinea nel mercato di gennaio. Il Corriere di Bologna ha suggerito questa possibilita', non tanto inedita ai tifosini. Il nome di Taider, infatti, era gia' stato accostato al...