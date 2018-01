Compagnie low cost | gli errori che costano caro ai viaggiatori

: ?Consigli per viaggiare low cost, offerte delle compagnie aeree e i racconti dei miei viaggi in giro per il... - Viaggia_Gratis : ?Consigli per viaggiare low cost, offerte delle compagnie aeree e i racconti dei miei viaggi in giro per il... - serenamarchi9 : @TomGiartosio Charter ad hoc di compagnie low cost partono ogni ora da tutti gli aeroporti italiani per la Cina. O no? -.- - VanGarlic : IL BAGAGLIO A MANO DELLE COMPAGNIE LOW COST – LE REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE DI PAGARE IL SOVRAPPREZZO... - EmilioPonz : @MarchinoSanchez Non ti sto facendo i conti in tasca, ti stavo facendo un esempio di dove si possono limare le spes… - Laura_in_cucina : Per chi viaggia..!! -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Quando si prenotano le vacanze, si cercano sempre le offerte più convenienti e leaeree con i loro prezzi lowsono certamente le più utilizzate dai. Ma alcuni imprevisti possonoare moltoa chi sta per partire.Leche vendono i biglietti anche a una manciata di euro, rendono difficile la vita aiche commettono dei piccoli, come prenotare il volo con il nome scritto in modo sbagliato sul biglietto. Se, per esempio, si vuole cambiare nominativo, bisogna prepararsi ad aprire il portafoglio. Già, perché il cambio puòare fino a 160 euro.Cambiare il nominativo sul documento di viaggio potrebbe essere molto difficile e a volte impossibile: alcune offerte speciali infatti escludono la possibilità di modifica. In particolare, come riporta La Verità, minore è la tariffa con cui si acquista il volo, maggiore è la possibilità di ...