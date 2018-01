Come salvare gli stati di Whatsapp

Trapianto di feci - Come si fa e a chi può salvare la vita : Trapiantano tutto, dai capelli al cuore. Ma questa è nuova: il Trapianto di materiale fecale, cioè di feci. Non è uno scherzo. Anzi, può letteralmente salvare la vita alle persone affette da alcuni batteri che si annidano nell'intestino e sono antibiotico-resistenti. come la Klebsiella Pneumoniae Ca

Come salvare le barriere coralline : Metà delle barriere coralline al mondo è già scomparsa, e la distruzione procede senza sosta. Buona parte dei 750 chilometri settentrionali della Grande barriera corallina australiana è morta a causa ...

Come salvare le barriere coralline : Metà delle barriere coralline al mondo è già scomparsa, e la distruzione procede senza sosta. Il riscaldamento globale le ucciderà quasi tutte il 2050. Leggi

Come salvare da morte certa la stella di Natale : Secondo una stima approssimativa della Confcommercio per il Natale 2017 sono state vendute circa 40 mila stelle di Natale. Grazie anche alla simbologia di questa particolarissima pianta e al suo significato, risulta essere il dono preferito da molti proprio perché rappresenta un gesto di amore puro e disinteressato. Purtroppo ogni anno la stragrande maggioranza di esemplari di Euphorbia pulcherrima, nome scientifico della stelle di Natale, ...

Screenshot Huawei Mate 10 Lite Come salvare la schermata : La soluzione per catturare Screenshot su smartphone Huawei in modo semplice e veloce. La procedura per fare Screenshot su smartphone Huawei e cattura immagine della schermata

Summit sul clima a Parigi : ecco Come si vuole salvare il mondo : "Il mondo va avanti anche senza gli Stati Uniti e loro rischiano di perdere un'occasione per la loro economia e per il loro ambiente", ha commentato il ministro dell'Ambiente italiano Gian Luca ...

WhatsApp - salvare le note vocali sullo smartphone? Ecco Come Video : Oramai #WhatsApp, la famosissima applicazione di messaggistica [Video] istantanea scaricabile su smartphone e tanti altri dispositivi, la conoscono tutti, così come tutti conoscono le funzionalita' di comunicazione di questo straordinario prodotto che ha rivoluzionato il modo di inviare #messaggi, che siano scritti oppure con la propria voce comodamente registrata ed inviata con un semplice tasto. E se volessimo salvarli, questi messaggi? Così ...

Come salvare il posto di lavoro dall'invasione dei robot : E non solo in campo artistico, ma anche in quello imprenditoriale, informatico e scientifico: non per niente i più grandi protagonisti della scienza, Come ad esempio la grande Maria Sk'odowska, ...

Come salvare il posto di lavoro dall'invasione dei robot : ... vinta dal computer, Kasparov rovesciò il risultato nelle seguenti cinque partite (tre vinte e due patte) vincendo perciò contro una macchina (per dovere di cronaca c'è da specificare che la ...

Screenshot Huawei Mate 10 Come salvare la schermata : Creare uno Screenshot è una importante funzione di base di ogni telefono Android. Naturalmente, è anche possibile creare uno Screenshot dallo schermo del Huawei Mate 10.