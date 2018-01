Come ha fatto Shenzhen 12 milioni di abitanti a sostituire tutti gli autobus

Come attivare l'auticazione a due fattori su WhatsApp : 31 Dicembre 2017 - Migliorare la sicurezza dei propri utenti è sempre stato uno degli obiettivi di WhatsApp . Essendo l'applicazione più utilizzata al mondo è necessario offrire alle persone un servizio che sia al passo con i tempi e che permetta di condividere immagini e video senza il pericolo che finiscano nelle mani sbagliate. Oltre alla ...

Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno fatto pace : ecco Come : Dopo il Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno fatto pace Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno ufficialmente fatto pace. Il paroliere e l’opinionista tv si sono chiariti dopo il litigio scoppiato durante la semifinale del Grande Fratello Vip. L’artista ha nominato l’amico di Luca Onestini mandando Fuffy su tutte le furie. Soprattutto perché tra […] L'articolo Cristiano Malgioglio e ...

I fratelli Gallagher hanno fatto pace : Liam spiega Come si è riconciliato con Noel : I fratelli Gallagher hanno finalmente sotterrato l'ascia di guerra! Complice lo spirito del Natale: Liam ha rivelato che Noel "si è fatto sentire per le Feste" e da quel momento sono tornati in buoni rapporti. He's already reached out — Liam Gallagher (@LiamGallagher) 19 dicembre 2017 Erano ormai quasi dieci anni – da quando gli Oasis si erano divisi nel 2009 – che i due si pungolavano a ...

Come hanno fatto i comunisti a trionfare alle elezioni nepalesi : pubblicità Tutti i partiti del Nepal, compreso quello monarchico, vogliono che entro il 2022 il loro paese smetta di essere tra i meno sviluppati al mondo. Quel che li differenzia è la strada per ...

Mafia - il testimone dell’appunto di Falcone : “Il pentito disse : Andate a vedere Berlusconi Come ha fatto i soldi” : L’appunto dimenticato di Giovanni Falcone su Silvio Berlusconi e Cosa nostra? “Il pentito Francesco Marino Mannoia mi disse: Andate a vedere come ha fatto i primi soldi. Non aggiunse altro”. C’è un testimone oculare del promemoria dimenticato dal giudice Falcone nel suo ufficio, tra le pagine dei verbali del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. “Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 ...

M5s - Di Maio : “Boschi mi querela? Rinuncerò a immunità - Come ho fatto e farò sempre” : “Boschi mi querela? Va bene. Certo che Rinuncerò alla immunità parlamentare, come farò sempre e come ho sempre fatto”. Sono le parole del deputato M5S, Luigi Di Maio, intervistato da Myrta Merlino nel corso de L’Aria che Tira (La7). Il candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio precisa: “Qualche giorno fa è stato detto che ho utilizzato l’immunità per difendermi da un processo. Non è assolutamente vero. ...

Laura Boldrini e i bulli del web - Come ha fatto a ridurre gli insulti : “come posso chiedere ai nostri giovani di non soccombere ai violenti e di denunciare i bulli del web se poi io stessa non lo faccio? Mi sono fatta questa domanda prima di dire adesso basta. Ai nostri figli dobbiamo dimostrare che in uno Stato di diritto chiunque venga aggredito può difendersi attraverso le leggi. E senza aggiungere odio all’odio, ne abbiamo già abbastanza”. Sono parole che Laura Boldrini, presidente della Camera dei ...

"Ho fatto il training per assistente di volo Ryanair. È a pagamento Come le divise". L'inchiesta (in incognito) del Daily Mail : Non vengono pagati per gli straordinari né per il tempo che passano a terra, tra check-in e ritardi: è quanto emerge da un'inchiesta del Daily Mail sulle condizioni dei dipendenti di Ryanair. Una giornalista in incognito ha trascorso un mese facendo il training previsto per le nuove risorse della compagnia aerea e ha denunciato ciò che il personale di volo sarebbe costretto a subire.DalL'inchiesta è emerso che gli ...

Ecco Come ha fatto Licitra a battere i Maneskin. Un'analisi del voto a XFactor : ... a distanza di anni, concorrenti giunti secondi come Giusy Ferreri o addirittura quinti come Noemi siano stabilmente più popolari sui social e sui servizi di streaming musicale di vincitori come Soul ...

Alessandro Sallusti a Otto e mezzo : 'Non mi candido - ho già fatto danni Come giornalista' : 'Ringrazio i retroscenisti ma ho già fatto tanti danni nel giornalismo , mi astengo dal farli in politica '. Alessandro Sallusti , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7, smentisce ironicamente le voci di una sua candidatura con Forza Italia per le prossime elezioni. E continua: ' Silvio ...

Trump Come Nerone osserva soddisfatto le fiamme sulla pace : ... e che arabi e musulmani organizzino manifestazioni di protesta in tutto il mondo. Anche Trump, come Nerone, sta osservando stupefatto, o forse con piacere, le fiamme che ha appiccato in Medio ...

Che fine hanno fatto i Robinson? Ecco cosa fanno oggi i protagonisti e Come sono cambiati : come sono cambiati e cosa fanno oggi a distanza di oltre 20 anni dall'ultima puntata della serie tv? Bill Cosby lotta contro le accuse di violenza mentre Phylicia Rashad è pronta a debuttare in una ...

Avvelenamento da tallio - Del Zotto risponde al gip : “Ecco Come li ho avvelenati. Ho fatto tutto da solo” : “Sono stato io a mettere il tallio”. Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese in cella per aver avvelenato i familiari uccidendone tre, ha risposto per due ore alle domande del gip di Monza, Federica Centonze. Ha confessato di essersi occupato “personalmente” di contaminare tisane e alimenti che sapeva essere abitualmente consumati dai parenti. Lo ha fatto “sfruttando la vicinanza degli appartamenti” dei ...