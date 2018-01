CNH Industrial promossa a buy da Deutsche Bank

Forte ascesa per CNH Industrial : Effervescente il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,66%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Mobilità sostenibile - da CNH Industrial risposta completa : Roma, (askanews) - Sostenibilità ambientale ed economica. Sono le carte vincenti del gas, in una fase di transizione energetica come quella che stiamo vivendo, una alimentazione alternativa, matura, ...

CNH Industrial - Leandro Lecheta nominato Chief Operating Officer : (Teleborsa) - CNH Industrial ha nominato Leandro Lecheta quale Chief Operating Officer (COO) per la regione NAFTA. Lecheta, si legge in una nota, assume con effetto immediato la responsabilità per la ...

Orientamento rialzista per CNH Industrial : Chiusura del 5 dicembre Prepotente rialzo per il leader globale nel settore dei capital goods , parte del FTSE MIB , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,92% sui valori precedenti. ...

Fca - CNH Industrial : sindacati - accordo su Piano Welfare 2018 : Torino, 5 dic. (askanews) 'Con l'accordo di oggi abbiamo migliorato il vantaggio economico per gli oltre 84mila lavoratori dei due Gruppi Fca e Cnhi che vorranno aderire volontariamente al Welfare ...

CNH Industrial annuncia un programma di commercial paper da parte di una sua controllata : (Teleborsa) - CNH Industrial ha annunciato oggi che la società interamente controllata, CNH Industrial Capital LLC, ha istituito un nuovo programma di commercial paper per l'emissione di titoli a ...

CNH Industrial completa rimborso bond in scadenza al 2018 : (Teleborsa) - CNH Industrial ha rimborsato in data 1 dicembre 2017 le sue Obbligazioni 3,875% con scadenza 2018 con valore nominale complessivo di 600 milioni di dollari. L'importo versato per il ...

CNH Industrial N.V. annuncia il regolamento del bond da 500 milioni di dollari : (Teleborsa) - Completata l'offerta di un prestito obbligazionario di CNH Industrial N.V. pari a 500 milioni di dollari statunitensi, con cedola al 3,850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari ...

CNH Industrial annuncia il pricing del prestito obbligazionario : CNH Industrial ha annunciato di avere definito il pricing per l'emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari statunitensi, con cedola al 3.850%, ...

CNH Industrial emetterà un bond denominato in dollari USA : CNH Industrial ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in dollari statunitensi, subordinatamente alle condizioni di mercato, per la quale ...

CNH Industrial e FCA promuovono gas naturale liquefatto per logistica trasporti più sostenibile : (Teleborsa) - Nel corso di un evento dedicato agli autotrasportatori europei del settore della logistica, che si è tenuto a Ulm, in Germania, CNH Industrial e FCA hanno discusso i benefici del gas ...