Clamoroso Torino | esonerato Mihajlovic | ecco il nome del sostituto

Clamoroso : il Torino esonera Mihajlovic! Mazzarri in pole : Torino - Clamoroso nella notte: Urbano Cairo ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta per 2-0 nel derby di Coppa Italia. Torino senza gioco e allenatore nervoso (allontanato dopo le ...

Clamoroso Torino - tensione altissima : il retroscena dopo il pareggio contro la Spal : Il Torino sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, la squadra è reduce dal deludente pareggio sul campo della Spal, il doppio vantaggio non è servito a conquistare i tre punti. Ma in generale può essere considerato deludente tutto il percorso fino al momento, dopo una campagna acquisti importante in estate ed il sacrificio del presidente Cairo con la mancata cessione di Belotti era normale aspettarsi di più ed il numero uno ...

Clamoroso Rai - sciopero dopo aver perso i Mondiali : la decisione su Juventus-Torino : Clamorosa la decisione presa dalla Rai in vista della gara di Coppa Italia tra Juventus e Torino, niente telecronaca per il derby per uno sciopero dei giornalisti di Rai Sport. Le immagini della partita andranno regolarmente in onda ma saranno mute, nessun commento o intervento da bordo campo e intervista pre e post gara. La decisione è arrivata in seguito alla mancata assegnazione dei Mondiali in Russia che verranno trasmessi su ...

Calciomercato Torino - Clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic : Il Torino ha trovato un grande protagonista, il portiere Milinkovic-Savic ha già dimostrato grandi qualità. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intervista a Ivica Pavlovic, che ha seguito insieme all’agente Kezman tutta la trattativa: “la trattativa con il Torino? Il discorso parte da lontano, da quando Petrachi e i suoi osservatori avevano cominciato a seguire il giocatore. Ci avevano fatto capire di cercare un portiere di ...

Torino - il colpaccio Clamoroso all'Olimpico : 2-1 e la Roma va fuori dalla Coppa Italia : Il Torino si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia battendo 2-1 all'Olimpico la Roma. A decidere la sfida una rete per tempo dei granata, al 39' il vantaggio firmato De Silvestri, al 73' il ...

Polemiche - testate - botte e gol - Clamoroso Lazio-Torino : blitz granata e Mihajlovic salva la panchina - Inzaghi è una furia [FOTO] : 1/16 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Punizione Milinkovic-Savic - Clamoroso in Torino-Carpi : il portiere ‘distrugge’ la traversa [VIDEO] : Punizione Milinkovic-Savic – Successo per il Torino nella gara di Coppa Italia contro il Carpi, la squadra di Mihajlovic ha confermato tutte le difficoltà incontrate anche in campionato. Inizio positivo per i granata che dopo i primi 30 minuti si trovano subito in vantaggio, in rete Iago Falque con un gran tiro e poi Belotti. Prima della fine del primo tempo problema fisico per Niang, l’attaccante prova a stringere i denti ma all’inizio ...

Clamoroso Torino - Belotti si propone al Real Madrid : tutti i dettagli : Il Torino è in leggera ripresa, la squadra di Mihajlovic è reduce dal pareggio sul campo del Milan, risultato che ha portato all’esonero di Vincenzo Montella. La stagione per i granata per il momento può considerarsi al di sotto delle aspettative, il presidente Cairo sta quindi pensando di intervenire sul mercato di gennaio. Ma a tenere banco sono anche le strategie per la prossima stagione, in particolar modo da valutare la situazione ...

Cairo svela : “ho chiamato Ventura” - poi il Clamoroso retroscena del presidente del Torino : Cairo svela: “ho chiamato Ventura”, poi il clamoroso retroscena del presidente del Torino – L’eliminazione dell’Italia alle qualificazioni ai mondiali in Russia continua a fare discutere, nel frattempo il presidente Cairo svela un retroscena a Radio Deejay: “quello del Torino è un progetto biennale. Abbiamo condotto una campagna acquisti di livello per mettere a disposizione di Mihajlovic una squadra forte. ...

Clamoroso Torino - voci su Marchisio in granata : il commento di Cairo : Clamoroso Torino, voci su Marchisio in granata: il commento di Cairo – Il Torino pensa al mercato, nelle ultime ore voci clamorose su un possibile trasferimento in granata dello juventino Claudio Marchisio, ecco il commento di Cairo intervenuto a margine della presentazione del Corriere Torino, il nuovo dorso torinese del Corriere della Sera: “Marchisio? Non stiamo pensando al mercato. E’ un grande giocatore ma penso che sia ...

LIVE Juventus-Benevento - cronaca e risultato in tempo reale : fine primo tempo - Clamoroso a Torino! : Notizie sul tema Juventus-Benevento, diretta tv e streaming gratis: dove vedere il match di oggi 5 Novembre Probabili formazioni Juventus-Benevento: turnover bianconero con Dybala e Higuain in campo ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - Lazio-Udinese a rischio rinvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...