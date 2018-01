Cina - cresce oltre attese il settore terziario : Il settore servizi cinese archivia il 2017 nel migliore dei modi seguendo la performance della manifattura. Nel mese di dicembre, il PMI servizi, elaborato da Caixin, è balzato a quota 53,9 rispetto ...

"Che bello vedere crescere il pubblico di cuCina e salute" : Dice di avere 'un uomo meraviglioso e un bel programma'. Che altro desiderare di più? L'uomo in questione è Matteo Salvini. Lei è Elisa Isoardi, conduttrice soddisfatta oltre che della vita privata - ...

L’export dell’Italia cresce più della Germania - boom in Cina : L’export dell’Italia cresce più di quello della Germania, con un boom nel mercato cinese. Lo scorso settembre infatti le esportazioni sono aumentate del 7,3 per cento raggiungendo i 330,7 miliardi di euro, mentre i tedeschi crescono del 6,4 per cento e la Francia del 4,1 per cento. Ad andare meglio del nostro paese è la Spagna, che cresce dell’8,2 ...

Cina - manifattura cresce più delle attese in novembre : ... nonostante l'inasprimento delle norme sull'inquinamento dell'aria e il raffreddamento del mercato immobiliare che si temeva pesassero di più sull'andamento della seconda economia del mondo.

Luti : "Dal Salone di Shanghai la spinta perfetta per investire in Cina e far crescere l'export" : Quella allestita nel cuore della metropoli più grande e moderna della Cina, uno dei motori della sua economia e grande porta d'accesso globale a questo mercato, il centralissimo Shanghai Exhibition ...

Digital Bros cresce e si espande in Cina - arriva una versione orientale di Portal Knights : Il Gruppo Digital Bros annuncia un importante passo che consolida ulteriormente la propria presenza sul mercato cinese con un significativo progetto, primo risultato della partnership stretta tra 505 Games S.p.A. e Duoyi Network Co. Ltd. Da oggi è infatti disponibile la versione PC Premium di Portal Knights localizzata e adattata per il mercato cinese da Duoyi Network, accessibile dagli utenti delle piattaforme Digitali Tencent WeGame e Duoyi ...

L’Inter punta su Icardi per crescere sul web in Cina : obiettivo millennials : La società nerazzurra ha allo studio una campagna di clip e video centrati sul capitano per aumentare così la fan base nerazzurra sui social network cinesi. L'articolo L’Inter punta su Icardi per crescere sul web in Cina: obiettivo millennials è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cina - cresce competitività generale del settore dell'informazione elettronica : Lunedì 20 novembre il ministero della Scienza e Tecnologia cinese ha affermato che, nell'arco dei 10 anni trascorsi dall'inizio del progetto, il livello tecnologico generale della Cina ha realizzato ...

Lo sport migliore per far crescere bene i bambini? La… cuCina! : Di norma la maggior parte dei genitori, quando i figli raggiungono un’età media di 6-7 anni decidono di fargli fare sport poiché quest’ultimo assicura un adeguato sviluppo dell’apparato scheletrico e muscolare, regola il metabolismo, favorisce la socializzazione e sicuramente è un’attività molto piacevole e divertente per i bambini. Ma quale sport scegliere? Quale può essere il più adatto a nostro figlio? bene, oggi vi parleremo di uno sport ...

Diritti tv - ecco il piano di IMG per far crescere la Serie A in Cina : Il successo di IMG nell’ultima asta per i Diritti televisivi esteri della Serie A porterà nelle casse dei club italiani un aumento importante dei ricavi. L’agenzia statunitense, per convincere la Lega Serie A, ha presentato un piano di sviluppo per il calcio tricolore di cui CF – Calcioefinanza.it ha preso visione: un progetto che si […] L'articolo Diritti tv, ecco il piano di IMG per far crescere la Serie A in Cina è ...