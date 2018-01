Ciclismo | tanti giovani italiani vicini all’addio

Ciclismo - ancora tanti italiani senza squadra Video : Sono ancora in tanti i corridori italiani a caccia di una sistemazione per la stagione 2018. La contrazione di molte #Squadre, che hanno ridotto gli organici in virtù delle nuove regale pronte ad entrare in vigore, hanno reso ancora più difficile una situazione che gia' negli anni scorsi era sempre critica in questo periodo. Le squadre più importanti [Video]hanno ormai chiuso i propri organici da tempo, ed anche nella categoria Professional ...

Ciclismo - altri importanti corridori abbandonano le corse : Con la stagione delle corse ferma le notizie più importanti per il mondo del Ciclismo continuano ad arrivare dal fronte degli addii. Proseguono infatti a ritmo serrato gli annunci dei corridori che stanno abbandonando l’attività. Per qualcuno è un’opzione ovvia dopo una lunga carriera, per altri una scelta obbligata viste le poche opportunità di trovare nuovi sbocchi, soprattutto in questo ciclomercato in cui molte squadre hanno tagliato gli ...

Ciclismo - Damiano Cunego si ritira : “Vorrei lasciare al Giro d’Italia 2018 - il mio sogno. Futuro con tanti progetti” : Ormai Damiano Cunego sembra aver deciso e la prossima sarà la sua ultima stagione in sella a una bicicletta. Il veronese ha deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine di una carriera di elevato spessore in cui ha vinto il Giro d’Italia 2004 ma anche 3 Giri di Lombardia, 1 Amstel Gold Race e l’argento iridato a Varese 2008. Le sue intenzioni sono chiare come traspare nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello ...

Ciclismo - Chris Froome sarebbe adatto alle durissime salite del Giro d’Italia? Certo che se i chilometri a cronometro saranno tanti… : Con quattro Tour de France e una Vuelta a España nel palmares, Chris Froome è senza ombra di dubbio il corridore più forte dell’ultimo periodo per quanto riguarda i grandi giri. Il britannico, oltre ad aver monopolizzato la maglia gialla dal 2013 con l’unica eccezione della vittoria di Vincenzo Nibali nel 2014, è anche riuscita in un’impresa che sembrava destinata a non riproporsi nel Ciclismo contemporaneo, realizzando ...

Ciclismo - una Bahrain Merida più forte per Vincenzo Nibali nel 2018? Pozzovivo e Izagirre importanti - ma la Sky… : Sempre più spesso, negli ultimi anni, le squadre hanno avuto un ruolo decisivo nelle grandi corse a tappe. Basti pensare a Chris Froome e al Team Sky, che difende il capitano, imposta il ritmo che lui preferisce e gli consente di esprimersi al massimo delle sue possibilità. Allo stesso modo, Vincenzo Nibali ha vinto il Giro d’Italia 2016 grazie anche al fondamentale apporto del povero Michele Scarponi nella tappa dell’Agnello, con ...

