Chiellini in scadenza di contratto | tutto pronto per il rinnovo | i dettagli del nuovo

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Una Juventus senza Giorgioè difficile da immaginare. Il difensore bianconero è diventato ormai una bandiera della ‘Vecchia Signora’. Il centrale toscano ha ilina giugno 2018 ma per il prolungamento non ci saranno problemi. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima.a rinnovare fino al 2020, il giocatore si appresta quindi a chiudere la carriera alla Juventus come d’altronde aveva annunciato il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, a chi gli chiedeva se a giugno il difensore potesse trasferirsi a Londra. L'articoloindiper il: idelsembra essere il primo su CalcioWeb.