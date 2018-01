Chiara Ferragni non paga la bolletta a Los Angels

Fedez / Chiara Ferragni non paga la bolletta del gas : l'ironia impazza sul web : Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati a Los Angeles. In America hanno trovato un brutta sorpresa: il gas staccato nella casa della blogger. Il motivo? Non è stata pagata la bolletta.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:17:00 GMT)

FEDEZ/ Chiara Ferragni non paga la bolletta del gas : la coppia in albergo per farsi la doccia : FEDEZ e Chiara Ferragni sono arrivati a Los Angeles. In America hanno trovato un brutta sorpresa: il gas staccato nella casa della blogger. Il motivo? Non è stata pagata la bolletta.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:47:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni si trasferiscono a Los Angeles : Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato Milano alla volta di Los Angeles. Il motivo che ha indotto la coppia al trasferimento è dei più dolci, considerando che i futuri genitori hanno preso la...

Fedez e Chiara Ferragni addio social / Abbandonano Instagram per Leone? Una possibilità da scartare... : Fedez e Chiara Ferragni addio ai social, la coppia è in attesa di diventare genitori con la nascita del piccolo Leone. Da questa arriva una svolta che potrebbe essere molto importante.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:53:00 GMT)

FEDEZ E Chiara Ferragni ADDIO SOCIAL / La coppia aspetta Leone e abbandona Instagram? : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI ADDIO ai SOCIAL, la coppia è in attesa di diventare genitori con la nascita del piccolo Leone. Da questa arriva una svolta che potrebbe essere molto importante.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:26:00 GMT)

Chiara Ferragni/ “Questo è il mio anno perfetto - ma quando arriverà Leo darò il meglio di me” : Chiara Ferragni: “Questo è il mio anno perfetto, ma quando arriverà Leo darò il meglio di me”. Le ultime notizie sulla influencer, fidanzata di Fedez, e il suo bilancio del 2017(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:10:00 GMT)

Chiara Ferragni mostra il pancino e i fan esultano : "Allora è vero..." : Una nuova foto di Chiara Ferragni sta facendo sbizzarrire i tanti fan su Instagram. "Allora è vero", si sono affrettati a scrivere mostrandosi molto interessati al pancione in...

Chiara Ferragni : 'Il 2017 è stato il mio anno memorabile. Ci vediamo presto - Leo' : Non vedo l'ora di dare il mio meglio nel 2018 e di incontrare la persona che amerò di più al mondo. Ci vediamo presto Leo, e ciao ai migliori 365 giorni della mia vita, per adesso".

Chiara Ferragni : «Il mio anno perfetto. Ci vediamo presto - Leo» : «Il 2017 è stato il mio anno della maturità. Non solo ho compiuto trent’anni, ma mi sono anche presa grandi responsabilità. Ho comprato la mia prima casa a Los Angeles, ho aperto i miei primi negozi, mi sono fidanzata, ho preso la guida della mia azienda e sto per diventare madre. Come è potuto succedere tutto così in fretta? Davvero non lo so». https://www.instagram.com/p/BdVuOwIjeX5/?taken-by=ChiaraFerragni Chi ha fatto dei social la propria ...

Fedez - scatto bollente con Chiara Ferragni e Capodanno blindato a Parma Video : Il 2017 è stato un anno da incorniciare per #Fedez. Il rapper ha sbancato anche con il nuovo singolo Senza Pagare girato tra il mercato di Foggia e la lussuosa abitazione di Paris Hilton. Il momento clou dell'anno è stato celebrato all'Arena di Verona con la proposta di matrimonio a #Chiara Ferragni ed il sì della fashion blogger. Il tour di successo [Video], i diciassette dischi di platino per comunisti col Rolex e la notizia della gravidanza ...

Chiara Ferragni mostra il pancino e i fan esultano : 'Allora è vero...' : ... #25weeks Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: Dic 28, 2017 at 12:40 PST LEGGI ANCHE La foto del bacio al pancino fa il giro del mondo Una rivelazione per gli estimatori di ...

Chiara Ferragni mostra il pancino e i fan esultano : 'Allora è vero...' : ... #25weeks Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: Dic 28, 2017 at 12:40 PST LEGGI ANCHE La foto del bacio al pancino fa il giro del mondo Una rivelazione per gli estimatori di ...

Chiara Ferragni - piscina e pancione : Le settimane adesso sono 25, il pancione c’è. Chiara Ferragni, 30 anni, trascorre gli ultimi giorni del 2017 in montagna. E si prepara a diventare mamma. Lei e Fedez sono in attesa di un maschio, lo chiameranno Leone. La data probabile del parto è il prossimo 9 aprile. LEGGI ANCHEFedez: «Spero di non essere un papà ansioso come J-Ax» La fashion blogger, a capo dell’impero cresciuto intorno al sito The Blonde Salad, è in vacanza ad ...

Chiara Ferragni super chic con top di pizzo e salopette : Chiara Ferragni adora pizzo e anni '90 È un accostamento audace quello di Chiara Ferragni, ma non ci stupisce visto che la fashion blogger numero uno al mondo adora osare e abbinare capi spesso molto ...