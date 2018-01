Chi ha vinto il Triplete?

Chi può unirsi ai 'Magnifici 7' che hanno vinto tutto? : ... Germania Ovest 1972 Coppa del Mondo: Germania Ovest 1974 Coppa Campioni/UCL: Bayern 1973/74, 1974/56 e 1975/76 Coppa delle Coppe: Bayern 1966/67 Juan Mata EURO: Spagna 2012 Coppa del Mondo: Spagna ...

Benevento-Chievo Verona 1-0. Abbiamo vinto - ripetiamolo più volte e a voce alta : Il Benevento ha vinto. Scriviamo subito questa breve frase e leggiamola ripetutamente a voce alta per imprimere tale fenomeno (che Abbiamo intuito non essere poi così scontato) nelle nostre coscienze, provate dal più surreale dei gironi d’andata dall’invenzione della palla ai giorni nostri. Il Benevento ha vinto. Ribadiamolo perché c’è chi, in città, per la troppa emozione stenta ancora a crederci e continua ad aggirarsi ...

Serie A - tutti i campioni d'inverno nell'era dei tre punti (e Chi ha vinto lo scudetto) : Il Napoli può laurearsi campione d'inverno per la stagione 2017-2018 : basta una vittoria a Crotone nella 19° giornata per non dover aspettare la discesa in campo della Juventus a Verona oppure, in ...

Su Tim Cook - giù Zuckerberg : Chi ha vinto nel 2017 - In edicola su L’Economia : Parecchi trionfi (previsti), qualche débâcle inaspettata. Nel 2017 l’industria tecnologica ha visto alcuni tra i suoi «dei» cadere dall’olimpo della Silicon Valley, altri rafforzare la leadership. Chi ha fatto quadrare i conti e chi vede allontanarsi la quotazione

Calciomercato Roma - Verdi ha convinto Di Francesco e MonChi : Come scrive Il Corriere dello Sport con Roberto Maida, è però evidente che la Roma non intenda alzare la mano di fronte a un'asta …

Abusato da un cantante famoso - Chi è?/ Video - Le Iene : 'Molestopoli' ha convinto Matteo a denunciare : Abusato da un cantante famoso, chi è? Video, Le Iene: questa sera nuovo servizio o il caso inizia a sgonfiarsi da solo? Le ipotesi e gli scenari.

La Confessione stasera alle 21.15 su Nove. Wanna MarChi : “Ho pagato. Volete ancora dire che avete vinto voi?” : Wanna Marchi e Vittorio Cecchi Gori sono i protagonisti del serrato faccia a faccia con Peter Gomez che, questa settimana, arriva in prima serata con La Confessione. Dopo i buoni risultati di ascolto infatti, il format realizzato da Loft Produzioni, andrà in onda alle 21.15 sempre su Nove con due crudi faccia faccia con i due multimilionari finiti in carcere e quasi in povertà. Da una parte, Cecchi Gori, produttore cinematografico, ex ...

Chi è Lorenzo Licitra il 25enne di Ragusa che ha vinto X Factor : Roma, 15 dic. (askanews) Venticinque anni, Ragusano, Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017 ha cominciato molto presto la carriera artistica. All'età di 10 anni partecipa alla registrazione della ...

Teletopi 2017 - l'Oscar del video storytelling. Ecco Chi ha vinto nelle 4 categorie - : I vincitori dell'edizione 2017 La premiazione venerdì 13 dicembre in una giornata di formazione all'Università di Bologna, che tra realtà aumentata, data visualization, live streaming, video 360, ha ...

Chi ha vinto Tu si que vales 2017? Il video del trionfatore finale Video : Si è conclusa questa sera la stagione di #Tu si que vales, il fortunato show condotto da Belen Rodriguez [Video] e Martin Castrogiovanni che quest'anno ha registrato risultati d'ascolto a dir poco eccezionali. La trasmissione, infatti, è stata leader indiscussa del sabato sera televisivo italiano e questa sera è stato proclamato il nome del vincitore assoluto che si è portato a casa il premio di ben 100 mila euro in gettoni d'oro e anche una ...

Trump : gli USA hanno vinto due guerre mondiali e hanno messo il comunismo in ginocChio - : "Siamo la nazione che ha scavato il canale di Panama, ha vinto due guerre mondiali, ha mandato un uomo sulla Luna e ha messo il comunismo in ginocchio" ha detto Trump. Poi si è rivolto ai suoi ...

Natuzzi - passo indietro sui licenziamenti 'Nessuno lascerà il posto a Chi ha vinto le vertenze' : Dietrofront di Natuzzi. I lavoratori licenziati a ottobre 2016 e reintegrati dal tribunale di Bari potranno tornare negli stabilimenti dal primo gennaio 2017. Insieme con i 35 dipendenti che avevano ...

Grande Fratello Vip - ecco Chi ha vinto : televoto truccato? Video : Scoppia un'altra bufera a causa del vincitore del #Grande Fratello VIP. Sui social i fan si sono lamentati dei malfunzionamenti legati al televoto [Video]. Chi ha avuto modo di re la finalissima sa piuttosto bene che cosa è successo. Il vincitore di questa seconda edizione gieffina è #daniele bossari che, tra lacrime e gioia, ha intascato il favoloso montepremi di 100 mila euro meta' andranno in beneficenza. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è ...

Crozza-Renzi e il rancore verso Chi l’ha abbandonato : “MarChionne? Lo adoro - soprattutto quest’anno che ha vinto la Formula 1…” : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo Che fa in onda ieri sera su Rai 1, Renzi appare per nulla rancoroso nei confronti dei suoi ex sostenitori. “Sono tornato per ribadire la stima che nutro per tutti quelli che mi hanno abbandonato, è normale sono cose che succedono. Io adoro Marchionne, soprattutto quest’anno che la Ferrari ha vinto il Mondiale di Formula uno. Ah no? ha ragione… non l’ha vinto quest’anno…era l’anno ...