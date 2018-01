Che sfortuna nascere genio | si resta soli | odiati e infelici

Tennis : esordio sfortunato per la Errani in Nuova Zelanda - fuori anChe la Giorgi e Paolini in Cina : ROMA - Niente da fare per Sara Errani , eliminata al primo turno dell'' ASB Classic ', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Boniek : “Speriamo Che la sfortuna di Milik sia finita” : “Ad inizio gennaio, prima dell’Epifania, è prevista una visita di controllo per Ghoulam e Milik. I calciatori arriveranno in clinica insieme. Per il loro rientro in campo sapremo qualcosina in più dopo le visite, è ancora presto per dirlo”. Così si è espresso nella giornata odierna il professor Mariani sui due infortunati di lungo corso in casa Napoli. Sull’attaccante […] L'articolo Boniek: “Speriamo che la sfortuna di Milik ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pinturault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata, Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare ben sedici posizioni nella manche di slalom e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill che riesce ad agguantare una bellissima seconda ...

Meret - Che sfortuna! Tamponato : Un tamponamento, fortunatamente senza conseguenze, chiude il 2017 di Alex Meret. Stava rientrando dagli allenamenti quando è capitato l'inconveniente. Per guarire dalla pubalgia, il portiere dell'...

Infortunio Lyanco : Che sfortuna per il calciatore del Toro : Infortunio Lyanco, ancora un problema fisico. Il difensore del Torino è stato costretto a chiedere il cambio ad inizio secondo tempo della gara contro la Spal. Un problema fisico ha costretto Mihajlovic ad inserire Burdissa ed a fare sedere in panchina il giovane difensore che è nuovamente ko. Una stagione non certo fortunata quella di Lyanco che è da poco rientrato dopo un altro Infortunio. Fatto sta che nei prossimi giorni verranno verificate ...

Infortunio Faragò - Che sfortuna : è il terzo ko oggi in casa Cagliari : Infortunio Faragò, un problema muscolare ha costretto il centrocampista del Cagliari a chiedere il cambio a Lopez attorno alla mezzora. Un altro Infortunio dopo quello occorso a Ceppitelli ad inizio gara e quello del portiere Rafael poco prima della gara. Un pomeriggio non certo fortunato quello Cagliaritano, con la squadra che nel frattempo sta perdendo per 2-0 a causa delle reti di Quagliarella. Al posto di Faragò Lopez ha scelto di inserire ...

Infortunio Berardi : Che sfortuna per il calabrese : Infortunio Berardi, ancora una volta. Il povero Domenico Berardi sta giocando non certo il miglior calcio della sua vita in questa annata, ma va detto che la sfortuna lo perseguita decisamente. L’attaccante calabrese attorno alla mezzora della gara tra il suo Sassuolo ed il Verona, è stato costretto a lasciare il campo per un problema che sembra essere muscolare. Ha fatto tutto da solo Berardi, dopo il controllo col sinistro ha compiuto un ...

Juventus - Chiellini Che sfortuna. E ora tutto sul Napoli : TORINO - Una doccia gelata per Massimiliano Allegri proprio a poche ore dal match dello Stadium contro il Barcellona : Giorgio Chiellini sente un dolore alla coscia sinistra nella rifinitura pre ...

Infortunio Suso : Che sfortuna per il Milan : Infortunio Suso – Pessime notizie arrivano da casa Milan. Suso ko, il calciatore spagnolo ha chiesto il cambio a Montella e poco prima dell’intervallo lascerà posto ad Andrè Silva. Il calciatore ha subito un duro colpo alla schiena, talmente doloroso da chiedere il cambio al proprio tecnico. Insomma, non certo un momento positivo per il club rossonero che nei giorni scorsi ha perso anche Calhanoglu un altro uomo di qualità della rosa ...

Risultati Serie C / ClassifiChe aggiornate e diretta gol live score : un periodo sfortunato (15a giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (15a giornata). Prosegue oggi il nuovo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 10:30:00 GMT)

Venerdì 17 - tra storia e superstizione : perché (per noi) è il giorno della Sfortuna : Mentre nel resto del mondo i numeri negativi sono altri: nei paesi anglosassoni il giorno Sfortunato è Venerdì 13 (il giorno in cui fu dato l'ordine dello sterminio dei templari. In Spagna, Grecia e ...