: Impressionante nevicata a Cervinia Il paese è isolato ???? - meteo_real : Impressionante nevicata a Cervinia Il paese è isolato ???? - anna_annalu : RT @InMeteo: NEWS: Cervinia paralizzata da 2 metri di neve. La Protezione Civile: “non uscire dai luoghi chiusi”. - InMeteo : NEWS: Cervinia paralizzata da 2 metri di neve. La Protezione Civile: “non uscire dai luoghi chiusi”. -

Leggi la notizia su inmeteo

(Di giovedì 4 gennaio 2018) La Valle d'Aosta continua a sperimentare nevicante abbondanti nelle ultime ore in alta quota, con disagi che si fanno sempre più crescenti soprattutto per gli spostamenti e per il pericolo...