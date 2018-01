Certificazione CE

Svizzera - arriva una Certificazione per gli orologi : LUGANO - L'industria Svizzera degli orologi riprende a galoppare e, contemporaneamente, si attrezza per contrastare le falsificazioni di alcuni dei suoi marchi più prestigiosi. Dopo due anni ...

Telenovela infinita per il concorso INPS 2018 e la Certificazione B2 : occhio al 15 gennaio : Non c'è pace per il concorso INPS 2018, soprattutto in relazione alla lunga Telenovela inerente la certificazione B2. Dopo la chiusura del termine per le iscrizioni e l'archiviazione di una prima fase molto discussa, come riportato nei giorni scorsi, pare che i potenziali candidati che non dispongono del suddetto titolo per la lingua inglese non abbiano ancora mollato la presa. Complice la decisione del TAR del Lazio di ammettere con riserva una ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - arriva la Certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita A breve potrebbe ...

Pet therapy - Certificazione internazionale di qualità per l'Università Federico II : L'altro obiettivo è fornire agli studenti una preparazione di tipo interdisciplinare in grado di assicurare l'inserimento nel mondo del lavoro delle figure professionali. Il bando per partecipare al ...

Leonardo - per AW109 Trekker Certificazione EASA : (Teleborsa) - certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) per l'elicottero AW109 Trekker di Leonardo . Le consegne dal primo trimestre del 2018 . Leonardo potrà così soddisfare la crescente ...

Leonardo - per AW109 Trekker Certificazione EASA : certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) per l'elicottero AW109 Trekker di Leonardo . Le consegne dal primo trimestre del 2018 . Leonardo potrà così soddisfare la crescente domanda per un ...

Precisazioni ulteriori sul concorso INPS 2018 e la Certificazione B2 al 21 dicembre : Da almeno un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza del concorso INPS 2018, soprattutto in merito ad un requisito che aveva fatto discutere tantissimo, ovvero la certificazione B2. Dopo quanto riportato nella giornata di ieri, quando ci siamo soffermati sulla decisione da parte del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso di una candidata intenzionata a parteciparvi nonostante le manchi il suddetto attestato, si sono aperti scenari ...

Meizu chiude il 2017 in bellezza : è arrivata la Certificazione Google : Meizu annuncia di aver ottenuto la certificazione Google per tutti i dispositivi commercializzati in Italia con Android Nougat e successivi. L'articolo Meizu chiude il 2017 in bellezza: è arrivata la certificazione Google è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nobile Montepulciano - primo vino con Certificazione sostenibilità : Roma, 13 dic. (askanews) Il vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una ...

Nasce DisplayHDR - la Certificazione per classificare i pannelli HDR : La Video Electronics Standards Association annuncia il nuovo standard DisplayHDR, per il momento riguardante solo i pannelli di notebook e monitor per PC. L'articolo Nasce DisplayHDR, la certificazione per classificare i pannelli HDR è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Per bloccare gli avvisi di pagamento dell'Inps sul lavoro domestico basta un'autoCertificazione : Mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico. È questo l'oggetto degli avvisi di accertamento che in questi giorni l'Inps ha fatto recapitare a oltre 200 mila famiglie italiane, generando confusione e sgomento, come nel caso di chi si è trovato di fronte richieste anche superiori ai 10 mila euro magari per rapporti di lavoro cessati da più di un decennio. Colossale errore o semplice attività di controllo? ...

Al Parco Gran Sasso-Laga - Certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile - : L'Aquila - Consegnata al presidente Navarra la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, rilasciata da Europarc Federation. Il prestigioso traguardo arriva dopo un anno e mezzo dall’avvio dell’iter di certificazione che ha visto l’Ente impegnato nella costituzione del Forum degli operatori ed Amministratori aderenti. E' giunto il momento che tutti gli operatori attendevano; attraverso un attento percorso di ...

Al Parco Gran Sasso-Laga - Certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile - : L'Aquila - Consegnata al presidente Navarra la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, rilasciata da Europarc Federation. Il prestigioso traguardo arriva dopo un anno e mezzo dall’avvio dell’iter di certificazione che ha visto l’Ente impegnato nella costituzione del Forum degli operatori ed Amministratori aderenti. E' giunto il momento che tutti gli operatori attendevano; attraverso un attento percorso di ...

Pilatus : PC-24 ottiene Certificazione - può essere venduto : Il PC-24, fiore all'occhiello della Pilatus. SDA Via libera alla vendita e alla consegna del PC-24, il primo aereo a reazione sviluppato da Pilatus: l'agenzia europea per la sicurezza aerea EASA e l'...