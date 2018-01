C' è posta per te torna in tv Ospiti Michelle Hunziker e Gonzalo Higuain

Ospedale Pantalla - Barberini : 'Nessun depauperamento - ma potenziamento e riorganizzazione servizi' Botta e risposta tra Regione Umbria e ... : "Non c'è alcuna idea di depauperamento dell'Ospedale di Pantalla, anzi la programmazione regionale ha puntato a un suo potenziamento e a una riorganizzazione generale dei servizi sanitari nel ...

C’è posta per Te 2018 al via il 13 gennaio. Ecco gli ospiti – Foto : Higuain e De Filippi Nel sabato sera di Canale 5 sta per tornare C’è Posta per Te. L’ormai storico people show condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto la sua ventunesima edizione e ha ampiamente sfondato il muro delle duecento puntate, sarà trasmesso a partire da sabato 13 gennaio 2018 in prime time. Invariato il meccanismo, ormai collaudato: storie di persone comuni che mandano un messaggio a parenti o ad amici per ...

Inter - svelata la proposta per Politano : i dettagli : Secondo Sky Sport , l' Inter sta premendo per Matteo Politano come nuovo acquisto dal Sassuolo. L'idea è un prestito biennale con obbligo di riscatto già fissato, mentre il Napoli lo comprerebbe subito e per ...

Calciomercato Inter - offerta con contropartita per Torreira : la risposta della Sampdoria : Calciomercato Inter – L’Inter è in grande calo nelle ultime giornate, deludente in campionato ha dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa Italia ai danni del Milan. Il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro e ha chiesto innesti per il mercato di gennaio, ogni reparto ha bisogno di rinforzi. La dirigenza nerazzurra ha bussato in casa Sampdoria, l’obiettivo porta a Torreira, vero big del club blucerchiato, ...

Ilva - la proposta del governo a Emiliano e Melucci : accelerazione su opere ambientali in cambio di rinuncia a ricorsi : accelerazione sugli interventi di ambientalizzazione in cambio della rinuncia ai ricorsi presentati da Regione Puglia e Comune di Taranto. Come previsto dopo gli incontri di fine anno, il governo prova a ricucire lo strappo con il governatore Emiliano e il sindaco del capoluogo ionico Melucci sulla questione Ilva. Il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e quello della Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, hanno inviato al ...

David Silva - il figlio sta male/ Mateo lotta per la vita - la vergognosa risposta degli haters : Il figlio appena nato di David Silva, calciatore del Manchester City, sta male: il bambino è nato prematuro e sta lottando tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Sciopero giornalisti RaiSport - il comunicato sindacale e la risposta aziendale : Come già noto dopo l'annuncio da parte di Mediaset dell'acquisizione in esclusiva dei diritti dei Mondiali 2018, il cdr di RaiSport ha deciso d...

Conviene l’aggiornamento B401 su Huawei P9 Lite? Per la batteria una risposta concreta : In queste ore assistiamo ad una nuova ondata di rilasci via OTA dell'aggiornamento B401 per Huawei P9 Lite. La prima distribuzione del nuovo pacchetto software per dispositivi no brand VNS-L31 mono SIM era partita in Italia lo scorso 29 dicembre ma proprio nella tarda serata di ieri sera sono piovuti letteralmente alert proprio per il firmware in questione. Per chi ora si chiede se valga davvero procedere all'installazione, ecco che abbiamo dei ...

Palermo. Rimodulazione tariffe per l’imposta di soggiorno relativa alle strutture extra-alberghiere : La Giunta Orlando ha approvato una Rimodulazione delle tariffe per l’imposta di soggiorno relativa alle strutture extra-alberghiere, includendo in tale categoria anche le “locazioni brevi” di durata inferiore ai 30 giorni, effettuate da soggetti che non esercitano attività d’impresa. A seguito del…Continua a leggere →

Bonino : "Dal Pd nessuna risposta - ci accusano di creare grane per una questione di poltrone" : 'Di male in peggio'. Si chiude così una nota di Emma Bonino che spiega come i problemi sull'alleanza con il Pd non si stiano affatto superando. La leader radicale dice che dai dem non è arrivata ...