Cate Blanchett l' anti-Weinstein scelta come presidente di giuria a Cannes

Ocean’s 8 : Sandra Bullock - Cate Blanchett e Rihanna nel sequel di Ocean’s Eleven : Ecco il primo poster di Ocean’s 8, lo spin-off/ sequel interamente al femminile della famosa trilogia di Ocean firmata Steven Soderbergh. Warner Bros Pictures ha diffuso online l’immagine che vede schierate tutte le protagoniste del film che arriverà nelle sale americane l’8 giugno 2018. Join the dream scheme. #Oceans8 hits theaters June 2018. A post shared by Ocean’s 8 (@oceans8movie) on Dec 14, 2017 at 9:05am ...

Blue Jasmine con Cate Blanchett stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Blue Jasmine va in onda stasera in tv, martedì 28 novembre 2017, in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. Il film, scritto e diretto da Woody Allen, ha come protagonista Cate Blanchett. Nel cast anche Alec Baldwin e Peter Sarsgaard. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Blue Jasmine, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Blue Jasmine USCITO IL: 5 ...