Catania | disagi per forte vento | crolli | tetti divelti e alberi abbattuti L’intervento

Toscana - fitta nebbia : cancellato il volo Pisa-Catania - notte di disagi e proteste : disagi e proteste. notte di passione per i passeggeri del volo Ryanair 9957 delle 19,30, di ieri sera, in partenza da Pisa e diretto a Catania, a causa della fitta nebbia in pista e dell’assenza di dispositivi all’interno dell’aeroporto della citta’ Toscana, il volo e’ stato cancellato. La comunicazione ai passeggeri e’ arrivata solo alle 23 e i tanti siciliani che avevano prenotato per ritornare in Sicilia e ...