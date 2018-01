Cast e personaggi di Timeless al via su Paramount Channel dal 4 gennaio | programmazione e

Cast e personaggi della nuova serie tv 9-1-1 di Ryan Murphy - omaggio agli eroi quotidiani : anticipazioni da Angela Bassett : La nuova serie tv 9-1-1 in onda negli Stati Uniti su Fox dal 3 gennaio (il 13 febbraio su Fox Italia) apre un'annata che si preannuncia straordinaria per i creatori, i prolifici Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il creatore di American Horror Story e della sfortunata Scream Queens, ma anche dell'eccellente esperimento antologico American Crime Story che quest'anno affronterà il mistero dell'assassinio di Gianni Versace, stavolta fa un bagno di ...

Cast e personaggi di I’m Dying up here – Chi è di scena di Jim Carrey al via su Sky Atlantic il 3 gennaio : Cast e personaggi di I'm Dying up here - Chi è di scena avranno il compito di portare su Sky Atlantic una comicità nuova e irriverente nata dall'esigenza di affrontare anni difficili. Una dark comedy questo hanno messo insieme i produttori della serie Showtime che, tra gli altri, portala firma di un comico d'eccezione, Jim Carrey. Il Comedy Store al centro della nuova comicità e attori pronti a spingersi sopra le righe per raccontare e ...

Romanzo Famigliare - la fiction su Rai 1 : anticipazioni - Cast e personaggi : Romanzo Famigliare è il titolo della nuova fiction in sei puntate che andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 8 gennaio 2018 e che aprirà la nuova stagione tv di inizio d'anno, che è stata definita come un 'feuilleton ottocentesco contemporaneo'. I protagonisti principali della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino, ma spicca anche la partecipazione del grande Giancarlo Giannini: sono stati diretti dalla regista cinematografica ...

Stasera su Rai1 Maleficent : trama - Cast e personaggi dell’altro volto della Bella Addormentata : La serata di Rai1 di venerdì 29 dicembre si tingerà delle fosche tinte del dark fantasy di Maleficent, film del 2014 che vede Angelina Jolie nei panni di Malefica, la più famosa "cattiva Disney" proveniente dal cartone animato del 1959 La Bella Addormentata nel bosco. Scritto da Linda Woolverton e diretto da Robert Stromberg, Maleficent racconta effettivamente l'altra faccia della fiaba, concentrandosi sul passato di Malefica e su cosa l'ha ...

Gli intrighi di corte di The White Princess dal 20 dicembre su TIMVision : trama - Cast e personaggi : TIMVision è pronta a proporre ai propri abbonati una nuova e interessante esclusiva per l'Italia: si tratta di The White Princess, miniserie composta di otto episodi e basata sul romanzo omonimo di Philippa Gregory. La serie è il sequel di The White Queen, andata in onda nel 2013 su BBC One, che vedeva tra i suoi protagonisti Max Irons, Rebecca Ferguson e Faye Marsay. Rispetto a The White Queen, The White Princess fa un salto nel tempo di ...

Cast e personaggi di Agents of SHIELD 5 - dal 20 dicembre su Fox : new entry e ritorni storici : I personaggi di Agents of SHIELD 5 prendono forma a partire dal 20 dicembre su Fox. Il canale satellitare di Sky trasmetterà, in prima assoluta e a poche settimane di distanza dalla messa in onda statunitense, la quinta stagione della serie tv Marvel/ABC. Dopo il finale della quarta stagione, conclusasi su Rai4 lo scorso ottobre, gli agenti dello SHIELD si troveranno in un ambiente completamente diverso e inaspettato. Sfuggiti all'arresto del ...

Arriva su Canale 5 Victoria - in chiaro dal 17 dicembre : trama - Cast e personaggi della serie con Jenna Coleman : Che siate orfani disperati della seconda stagione di The Crown, o che siate semplicemente dei fan della monarchia inglese, ogni ragione è buona per cominciare a seguire Victoria: la serie tv con Jenna Coleman farà il suo debutto in chiaro su Canale 5 questa sera, domenica 17 dicembre. Protagonista della serie è la regina Vittoria d'Inghilterra, ascesa al trono giovanissima nel 1837, quando aveva solo diciotto anni. Tra l'amore per il Principe ...

Victoria Cast completo e attori (nomi e cognomi) : tutti i personaggi della fiction : Chi sono gli attori e i personaggi del cast completo di Victoria? La fiction in arrivo su Canale 5 è andata in onda lo scorso anno in Inghilterra e anche in primavera sui canali Sky. Anche gli attori del cast di questa fiction conquisteranno il pubblico Mediaset, come è successo con gli altri sceneggiati andati già in onda? Un esempio più recente sono gli attori della serie TV I Medici, il cui protagonista è stato anche protagonista di C'è posta ...

Cast e personaggi di Knightfall la serie storica sui Templari con Tom Cullen di Downton Abbey : Un perfetto mix di storia, mistero e lotte di potere e non solo. Cast e personaggi di Knightfall sono di tutto rispetto tanto che alcuni hanno già paragonato la nuova produzione originale a serie come Game of Thrones e Vikings, ma sarà davvero così? Lo scopriremo da oggi, 13 dicembre, visto che l'epopea televisiva in dieci puntate prenderà il via proprio questa sera in esclusiva su History, Canale 407 di Sky. La produzione originale A+E ...

Sacrificio d’Amore : personaggi e Cast : Sacrificio d’amore è la nuova avvincente fiction trasmessa su Canale 5: scopriamo chi sono i personaggi e il cast completo Si chiama “Sacrificio d’amore“, la nuova fiction di Canale 5 con protagonisti principali Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano. La storia, ambientata a Carrara, racconta l’appassionante storia d’amore tra Brando Prizzi e Silvia sullo sfondo di un’Italia in continuo ...

The Crown 2 su Netflix dall’8 dicembre con nuovi intrighi per la Corona : trama - Cast e personaggi : L'attesa per The Crown 2 è finalmente terminata: a partire da oggi, venerdì 8 dicembre, la seconda stagione della serie creata da Peter Morgan è disponibile su Netflix. A distanza di un anno dalla prima e acclamata stagione, uscita il 4 novembre 2016, la vincitrice di un Golden Globe Claire Foy torna a interpretare il ruolo della Regina Elisabetta II: la cornice politica è questa volta quella degli anni '60, con un'attenzione particolare ...

Cast e personaggi di Sacrificio D’Amore su Canale 5 dall’8 dicembre con Francesco Arca e Francesca Valtorta : Cast e personaggi di Sacrificio D'Amore lasciano sognare i fan che hanno amato e che speravano ancora in un ritorno di Centovetrine. Stesso papà, Carnacina, e molti attori della soap hanno preso parte a questo grande progetto in 21 puntate in onda a partire da oggi, 8 dicembre, su Canale 5. Una serata non molto felice per lanciare una fiction così ambiziosa ma sicuramente Mediaset punta tanto su Sacrificio D'Amore, cosa ne penserà il pubblico ...