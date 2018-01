Caso Bellomo | le chat

Caso Bellomo - il giudice si difende : 'Mai approfittato delle mie allieve' : 'In molte occasioni sono stato avvicinato da allieve che desideravano avere un rapporto più stretto con me, ma le relazioni sentimentali che ho avuto nella mia vita sono state quasi sempre estranee al ...

Caso Bellomo - Gene Gnocchi presenta i dress code imposti per i diversi tipi di cause : “Non si fermano intanto gli scandali sessuali: questa settimana si è parlato soprattutto dei dress code sexy che il magistrato Francesco Bellomo imponeva alle studentesse di legge. Ma nessuno sa che Bellomo ha imposto proprio dress code diversi per i diversi tipi di cause. Direi che Bellomo ha tutti i requisiti per diventare ministro della giustizia di Berlusconi”. Così Gene Gnocchi durante la copertina satirica a DiMartedì ...