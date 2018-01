Carla Bruni a Verissimo | ' Se Sarkozy mi tradisce lo ammazzo'

Carla Bruni : "Se mio marito Nicolas mi tradisse lo ammazzerei" : "Se mio marito mi tradisce lo ammazzo". Superata da poco la soglia dei 50 anni, per Carla Bruni è tempo di bilanci e ha deciso di farli ai microfoni di Verissimo, nella puntata che andrà in onda il prossimo 6 gennaio. L'ex premiere dame di Francia ha parlato del rapporto con il marito, Nicolas Sarkozy, del ricordo del fratello scomparso e del suo futuro lavorativo, nel quale dovrebbe tornare a rivestire in maniera esclusiva i panni ...

Carla Bruni : 'Il dolore per mio fratello non passa - Versace era il migliore. Se Sarkozy mi tradisse...' : La sorella Donatella è stata coraggiosa a continuare il lavoro di suo fratello ed è riuscita a portarlo nel mondo di oggi'. Della recente reunion delle super top model di Versace, voluta proprio da ...

Carla Bruni : "Il dolore per mio fratello non passa - Versace era il migliore. Se Sarkozy mi tradisse..." : Dalla carriera di top model a quella musicale, passando per il rapporto con la famiglia e quello col marito, l'ex primo ministro francese Nicolas Sarkozy: è una Carla Bruni che si racconta...

Carla Bruni : “Sarkozy? Se mi tradisce lo ammazzo. Non passa il dolore per la morte di mio fratello” : Carla Bruni, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 6 gennaio dalle 16.10 su Canale 5, parla a Silvia Toffanin anche del marito e della morte del fratello. Carla Bruni: “Se mio marito mi tradisce lo ammazzo” La top model, première dame e ora cantante (il prossimo album sarà in italiano) Carla Bruni è […] L'articolo Carla Bruni: “Sarkozy? Se mi tradisce lo ammazzo. Non passa il dolore per la morte di mio fratello” ...

Carla Bruni : “Se mio marito mi tradisce lo ammazzo. Sono molto innamorata” : “Se mio marito mi tradisce lo ammazzo“. Parola di Carla Bruni. La ex première dame è ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e, in esclusiva assoluta, si racconta: “Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene. E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi Sono detta ‘questo uomo devo sposarlo assolutamente‘. Lui è pieno di energia ...

Carla Bruni : «Il dolore per la morte di mio fratello - che non passa» : Cinquant’anni appena compiuti (lo scorso 23 dicembre), una vita piena, dalle passerelle, alla musica al ruolo di Première dame di Francia al fianco dell’ex Presidente Nicholas Sarkozy, suo marito dal 2008, per Carla Bruni è tempo di qualche bilancio. L’occasione a Verissimo (nella puntata in onda il prossimo 6 gennaio), in un’intervista molto personale, che parla di bei momenti ma anche di dolori laceranti. Il più grande, ...

Carla Bruni : 'Se mio marito mi tradisce lo ammazzo' : Roma, 4 gen. (askanews) 'Se mio marito mi tradisce lo ammazzo'. Abituati a vederla sulle copertine dei più grandi magazine del mondo, nei panni di una super top model, di première dame ed ora di cantante di successo, Carla Bruni, intervistata da Silvia Toffanin, in esclusiva assoluta sabato 6 gennaio a Verissimo, appare in &...

Carla Bruni : "Se mio marito mi tradisce lo ammazzo" : Abituati a vederla sulle copertine dei più grandi magazine del mondo, nei panni di una super top model, di première dame ed ora di cantante di successo,

Carla Bruni - 50 anni tra musica - moda e politica : Poi l'addio alle passerelle, e qualche incursione nel mondo della moda come testimonial di maison prestigiose. Come supermodella Carla Bruni è tornata in pedana con le altre top model degli anni ...

Carla Bruni - 50 anni vissuti intensamente : Il debutto nel mondo della musica è nel 2002 con l'album 'Quelqu'un m'a dit'. Nel 2003 è invitata al Festival di Sanremo come ospite. Nel 2007 esce il secondo album 'No promises' e nel 2008 il terzo .

Carla Bruni compie 50 anni - la top model che divenne première dame : Poi l'addio alle passerelle, e qualche incursione nel mondo della moda come testimonial di maison prestigiose. Come supermodella Carla Bruni è tornata in pedana con le altre top model degli anni ...

Carla Bruni ha 50 anni : E abbiamo parlato di lei come modella bellissima, come cantante occasionalmente brava e come première dame di Francia The post Carla Bruni ha 50 anni appeared first on Il Post.

I 50 anni di Carla Bruni : modella - cantautrice - (ex) première dame : Il tempo passa ma non si vede. L’ultima sfilata di Carla Bruni è stata 20 anni fa, supermodella nell’empireo delle top model bellissime e irraggiungibili di Gianni Versace, un Olimpo da poco ricreato in forma di tributo al genio prematuramente scomparso in passerella. Sono stati 20 anni di grandi cambiamenti ed evoluzioni, che hanno visto Carla Bruni trasformarsi anche in talentuosa cantautrice (l’ultimo album, French Touch è ...

50 anni per Carla Bruni - dalla passerella alla musica passando per lEliseo : Poi l'addio alle passerelle, e qualche incursione nel mondo della moda come testimonial di maison prestigiose. Come supermodella Carla Bruni è tornata in pedana con le altre top model degli anni ...