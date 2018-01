Carbone per Virginia Raggi dalla befana animalista

Perché Babbo Natale e la Befana portano anche il Carbone? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Cina : in 10 anni l’energia pulita supererà il Carbone per produrre elettricità : Negli ultimi anni la Cina ha promosso risorse ecologiche come l’eolico e il solare per far fronte all’inquinamento. L’energia pulita, tra energia nucleare ed energie rinnovabili, dovrebbe superare il carbone nella capacità di produzione di elettricità del Paese in circa dieci anni. La capacità installata in Cina di energia pulita ha raggiunto i 660 gigawatt (GW), mentre la capacità termica installata è stata di 900 GW, ha ...

Se l'Europa abbandonasse il Carbone eviterebbe 22 miliardi di perdite : 'Quelle utility che vogliono continuare a utilizzare i loro impianti a carbone oltre il 2030 stanno mettendo i loro beni in rotta di collisione con le tendenze in atto' nel mondo, conclude il ...

Il ministro Galletti firma l’addio al Carbone per Vado Ligure : L’attività dei due gruppi a carbone di Tirreno Power cominciata alla fine tra gli anni Sessanta e Settanta si era già conclusa l’11 marzo 2014 con il sequestro cautelativo firmato dal Gip Fiorenza Giorgi

Clima - alla COP di Bonn nasce l'alleanza per lo stop al Carbone : 'Secondo varie ricerche ogni anno muoiono quasi un milione di persone in tutto il mondo per l'inquinamento diretto generato da miniere e centrali a carbone', ha commentato la portavoce di Italian ...

Clima - Cop23 : nata un’Alleanza globale per chiudere l’era del Carbone : Un’alleanza globale per chiudere l’era del carbone. E’ l’obiettivo della “Global Alliance to Power Past Coal”, una Alleanza globale per l’elettricita’ oltre il carbone nata oggi e lanciata a Bonn, dove e’ in corso la Cop23 sui cambiamenti Climatici, che riunisce governi, imprese e organizzazioni intenzionate ad accelerare la crescita pulita e la protezione del Clima attraverso la rapida ...

Energia - Carbone zero al 2025 : incentivi per auto : carbone zero nel 2025 per la produzione di Energia elettrica e allo studio incentivi per svecchiare il parco auto. Sono i capisaldi della Strategia energetica nazionale presentata oggi a palazzo Chigi dal governo. Si punta inoltre al raggiungimento di una quota del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 e del 55% su quelli elettrici. Gli investimenti complessivi aggiuntivi previsti dalla Sen 2017 ammontano a 175 miliardi al 2030: 30 ...

Energia - uscita dal Carbone nel 2025 : WWF - per clima e salute devono seguire azioni immediate : La scelta del Governo di fissare “l’obiettivo politico” dell’uscita dell’Italia dal carbone nel 2025 con la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) “rappresenta una prima vittoria per il clima e per la salute dei cittadini e corona anni di battaglie, proposte e richieste che il WWF ha ribadito anche nelle osservazioni presentate al documento in fase di consultazione. Il fatto che finalmente un documento governativo ufficiale dichiari ...

