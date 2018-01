Capodanno da record per WhatsApp | inviati 75 miliardi di messaggi

Tuffo di Capodanno 2018 Brindisi - è record 180 iscritti 26 donne e 11 bambini. Un plauso alla città di Brindisi dalla canadese Maggie ... : ... una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta di fondi da devolvere totalmente in beneficienza, l'unica al mondo a prevedere il rito religioso della benedizione delle acque a beneficio ...

Il Capodanno da Record di Prato Nevoso : Numeri incredibili nella stazione del Cuneese per l'evento ormai diventato il 'Capodanno delle Alpi' che non smette di crescere di anno in anno.Fiume di persone hanno raggiunto la stazione di Prato ...

Record di concerti di Capodanno di Ermal Meta in giro per l’Italia : si chiude un’annata d’oro : I concerti di Capodanno di Ermal Meta segnano un nuovo Record. L'artista di Fier sarà infatti impegnato in ben 3 concerti in sole 24 ore, tra Bologna, Firenze e Pescara. Un vero primato, quello del cantautore albanese, che apre la nuova annata musicale con una maratona di live in giro per l'Italia. Sembrava impossibile che potesse essere presente a Bologna e Firenze, eppure è stato davvero così. Ermal Meta prenderà parte al Capodanno di ...

Freddo record nel nord degli Stati Uniti : Capodanno a Times Square al gelo : Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del Freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Freddo e il vento col passare dei giorni si sposteranno a sud e a est, cosa che fa presagire un Capodanno gelido in molte zone degli Stati Uniti. A New York ad esempio, non si supererà il record di -20°C del 1918, ma al momento dei ...

Il Capodanno record dell'agriturismo : Quello che sta arrivando sarà il Capodanno record per l'agriturismo. Sono oltre 250mila gli ospiti attesi a tavola per fine 2017 e inizio 2018 nelle aziende di agriturismo italiane, in cerca buona ...

City - botti prima di Capodanno : uno strano record lo accomuna al Wolverhampton... : Guardiola e il Manchester City macinano record. Le vittorie consecutive, il numero di gol, il confronto con gli altri attacchi delle big europee. Tra i tantissimi primati, i Citizens hanno raggiunto ...

Coldiretti : Natale e Capodanno con record brindisi di spumante italiano nel mondo : (Teleborsa) - Lo spumante italiano alla conquista le tavole del mondo con l'aumento dell'11% nelle bottiglie spedite all'estero. Si profila così un Natale e Capodanno 2018 da record storico per ...

