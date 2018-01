Cannes | Cate Blanchett sarà la presidente della giuria del Festival 2018

: Sarà Cate Blanchett a presiedere la giuria del Festival di Cannes 2018 - LaStampa : Sarà Cate Blanchett a presiedere la giuria del Festival di Cannes 2018 - winaforever_ : RT @mymovies: Sarà Cate Blanchett a presiedere la Giuria del Festival cinematografico di Cannes 2018 #CateBlanchett #cannes2018 #Cannes htt… - wanda_buono : RT @SkyTG24: Cate Blanchett sarà presidente della giuria al Festival di Cannes 2018 - livelifeVale : RT @mymovies: Sarà Cate Blanchett a presiedere la Giuria del Festival cinematografico di Cannes 2018 #CateBlanchett #cannes2018 #Cannes htt… - gortombina : Festival di Cannes, sarà Cate Blanchett a presiedere giuria nell'edizione 2018 -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) L’attrice australianaladelcinematografico di. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatorirassegna che quest’anno prenderà il via l’8 maggio. Vincitrice di due premi Oscar,è stata tra le prime donne ad accusare di molestie sessuali il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein ed è una delle promotrici dell’iniziativa Time’s Up, lanciata dopo lo scandalo per sostenere le vittime di abusi nel mondo dello spettacolo. “Siamo molto onorati di dare il benvenuto ad un’artista unica e piena di talento”, scrivono in un comunicato congiunto ildel, Pierre Lescure, e il delegato generale, Thierry Fremaux. Gli addetti ai lavori ritengono che la presidenza delintenda, con questa scelta, sostenere la lotta alle molestie sessuali ...