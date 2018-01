Calciomercato Sassuolo | passi in avanti per D' Alessandro e Orsolini

Calciomercato Inter/ News - idea prestito biennale per Matteo Politano del Sassuolo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Matteo Politano, si lavora al prestito biennale con il Sassuolo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Calciomercato Sassuolo - idea Sorensen per il dopo-Cannavaro : Sassuolo - Per sostituire Paolo Cannavaro , già partito per la Cina, ci sono tre nomi sull'agenda del Sassuolo. Due sono noti da tempo: Lorenzo Tonelli e Gabriel Paletta , ma nelle ultime ore quello è ...

Calciomercato Sassuolo : anche Napoli e Inter su Politano : Calciomercato Sassuolo: anche Napoli e Inter su Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Sassuolo, Politano- La Roma, nella prossima sessione di Calciomercato invernale, vorrebbe fare un nuovo affare con il Sassuolo. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di riportare nella capitale Matteo Politano: il ventiquattrenne è cresciuto proprio ...

Calciomercato Sassuolo - Iachini : "Non vendiamo nessuno a gennaio" : Sassuolo - Beppe Iachini mette il focus sul Calciomercato in casa Sassuolo : "Ho sentito la società: nessuno andrà via, tutti devo rimanere concentrati. Se poi Cannavaro farà una scelta di vita ...

Calciomercato Sassuolo - possibile il colpo Paletta : Sassuolo - C'è Gabriel Paletta nel futuro nel Sassuolo ? possibile. Guido Angelozzi, braccio destro dell'ad Giovanni Carnevali, ha confermato l'interesse per il 31enne difensore centrale del Milan. Il ...

Calciomercato Sassuolo - Cannavaro via a genaio - la conferma dell’agente : “Ecco dove andrà” : Paolo Cannavaro si appresta a salutare la Serie A e il calcio italiano. Il capitano del Sassuolo a gennaio raggiungerà il fratello Fabio in Cina. A confermarlo ci ha pensato l’agente del giocatore, Enrico Fedele, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “È vero, Paolo Cannavaro seguirà Fabio in Cina a gennaio. Ha già parlato con i vertici del Sassuolo, che però erano ancora un po’ indecisi. Vedremo come si evolverà la situazione, ...

Calciomercato Sassuolo : Berardi e Politano piacciono a molti - : Lo stesso presidente Giorgio Squinzi, che di problemi economici non ne ha, ha assunto una politica ben chiara. Solo i giocatori che lo richiederanno saranno ceduti, mentre gli altri potranno restare ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : Bucchi esonerato. In arrivo Iachini : Sassuolo - Il Sassuolo ha ufficializzato l'esonero di Cristian Bucchi . L'allenatore era stato avvertito ieri sera dalla dirigenza. La sconfitta contro il Verona è stata la goccia che ha fatto ...

Calciomercato Roma - Berardi in giallorosso? Sentite il ds del Sassuolo - importanti novità : Calciomercato Roma – La Roma sta ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. I giallorossi sono nelle zone alte della classifica e in piena lotta per lo Scudetto, considerando che hanno da recuperare la sfida con la Sampdoria. In Champions, invece, comandano il girone dopo il convincente 3-0 rifilato al Chelsea all’Olimpico. Monchi ha dichiarato che a gennaio la Roma non farà niente sul mercato ma qualche ...

Calciomercato Sassuolo - l'ad Carnevali : "Berardi vuole restare" : Un matrimonio sottoscritto da entrambe le parti con convinzione ed entusiasmo, come ha raccontato ai microfoni di Premium Sport, Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato del club neroverde: 'Per ...

Calciomercato Sassuolo - L'agente di Berardi : "Un onore tornare da Di Francesco" : Il manager ha risposto al pensiero espresso da Eusebio Di Francesco sul suo assistito nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport . "Beradi? Se mi chiedete un giudizio, vi rispondo che lo ...

Calciomercato MILAN/ News - Pellegatti : Montella resta anche se perde col Sassuolo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Carlo Pellegatti conferma Vincenzo Montella in rossonero.(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 00:35:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Montella si gioca tutto al Mapei contro il Sassuolo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Vincenzo Montella si gioca tutto domenica al Mapei.(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 03:36:00 GMT)