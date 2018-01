CALCIOMERCATO ROMA News | anche il Galatasaray sulle tracce di Bruno Peres Ultime

CALCIOMERCATO Roma/ News - Widmer nella lista dei desideri? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:48:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - Bruno Peres ai saluti : cessione ad un passo - in arrivo il sostituto : Calciomercato Roma – Bruno Peres si appresta a lasciare la Roma. Il terzino brasiliano è stato scartato dal tecnico Di Francesco, il quale lo ha ritenuto troppo offensivo e poco propenso al ripiegamento per le sue idee tattiche. La Roma si sa, sta cercando con insistenza di aggiungere un terzino destro alla propria rosa, ma prima bisogna fargli spazio e proprio in tal senso si appresta a salutare Bruno Peres. Il calciatore ex Torino ha già ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

CALCIOMERCATO Genoa - soluzione a sorpresa per la difesa : contatti con la Roma : Calciomercato Genoa – L’arrivo in panchina di Ballardini ha cambiato volto al Genoa, la squadra rossoblu guarda con fiducia all’obiettivo salvezza dopo il pareggio sul campo del Torino ed adesso si prepara per il match contro il Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore novità a sorpresa sul fronte difesa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - anche Simone Verdi nel mirino dei giallorossi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:41:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Bruno Peres verso il Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:08:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Monchi si gioca la carta Under per arrivare a Berdardi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Eusebio Di Francesco: i giallorossi sono alla ricerca di innesti per le fasce, attenzione a Juanfran(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:35:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - Badelj subito : Monchi ci prova (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Eusebio Di Francesco: i giallorossi sono alla ricerca di innesti per le fasce, attenzione a Juanfran(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:30:00 GMT)

CALCIOMERCATO invernale - occasione per la Roma : Fino alle 23:00 del 31 gennaio sarà aperta la finestra invernale del Calciomercato, quella che una volta veniva definito il Calciomercato di riparazione. E si,... L'articolo Calciomercato invernale, occasione per la Roma su Roma Daily News.

CALCIOMERCATO Roma/ News - occasione Krychowiak : il polacco ritrova Monchi? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Eusebio Di Francesco: i giallorossi sono alla ricerca di innesti per le fasce, attenzione a Juanfran(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:26:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - Monchi punta il difensore del Lens - Bianda (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Eusebio Di Francesco: il direttore sportivo avrebbe messo nel mirino il difensore centrale del Lens, William Bianda.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:29:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - obiettivo Darmian : l’agente fa il punto : Calciomercato Roma – L’intenzione della Roma per questa sessione invernale di mercato è quella di acquistare un terzino. Bruno Peres, infatti, potrebbe partire così come Emerson Palmieri. I giallorossi hanno individuato in Matteo Darmian il profilo ideale per rinforzare le corsie, visto che l’ex Torino è in grado di giocare su entrambe le fasce. Intervistato dai microfoni di ‘Rete Sport’, l’agente ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - spunta Krychowiak per il centrocampo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: i giallorossi stanno ripensando di riportare alla base l'esterno Politano, ma non sarà facile(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:42:00 GMT)