Calciomercato Parma | ecco lo scambio con il Foggia | soluzione che accontenta tutti

Calciomercato Parma - centrocampo ed attacco : scatto nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma non sta attraversando un periodo entusiasmante, la squadra di D’Aversa è reduce da quattro pareggi consecutivi che hanno allontanato la squadra dalla vetta della classifica, nel prossimo match trasferta insidiosa contro la Cremonese. La dirigenza è al lavoro sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel mirino sono finiti Vacca ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Parma - l’annuncio del patron Lizhang che fa sognare i tifosi! : Calciomercato Parma – In una lunga intervista alla ‘Gazzetta di Parma’, il patron del club ducale, Jiang Lizhang, ha svelato le intenzioni delle nuova proprietà per l’immediato futuro facendo un importante annuncio in vista del mercato di gennaio: “Per quanto riguarda l’immediato, ho piena fiducia nell’attuale staff. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a rafforzare la squadra e credo che i ...

Calciomercato Parma - nome nuovo per l’attacco : la soluzione per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma manca la gioia della vittoria da ben quattro giornate ma la squadra di D’Aversa ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per la promozione diretta, il distacco dal secondo è solo di quattro punti. Lo scatto decisivo potrebbe arrivare dal mercato, la dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato. Le ultime partite hanno dato importanti indicazioni, in particolar modo bene la fase difensiva, ...

Calciomercato Parma - contatto con l’Inter : due soluzioni per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia, la squadra di D’Aversa non vince da tre giornate ed adesso ha intenzione di conquistate i tre punti. Le chance di promozione passeranno anche dal mercato di gennaio, in questo senso continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore. Negli ultimi giorni contatti con l’Inter, due le soluzioni valutate: Andrea Pinamonti e Yann ...

Calciomercato Foggia - Vacca in uscita : Parma o Bari? Ecco la destinazione : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Salernitana, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo la dirigenza opera sul mercato, si sta per definire un’operazione in uscita. Il centrocampista Antonio Vacca si avvicina a grandi passi al Bari, accordo di massima trovato nelle ultime ore e quindi concorrenza del Parma superata. Il club di D’Aversa ...

Calciomercato Parma - ecco il doppio colpo : le mosse per volare in A - accordo vicino con Foggia e Benevento : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce da tre pareggio consecutivi ma guarda con fiducia al proseguo della stagione, la zona promozione diretta infatti è distante solo due punti. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato e sta per piazzare un importante doppio colpo, accordi vicini con Foggia e Benevento. Per D’aversa in arrivo Antonio Vacca, centrocampista e Massimo Coda, attaccante. Due colpi veramente importanti in ...

Calciomercato Parma - Matri allo scoperto : “Io in gialloblù a gennaio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Parma – Il Parma vuole sfruttare il mercato di gennaio per rafforzare la rosa a disposizione di D’Aversa e tentare la promozione diretta in Serie A. Uno degli obiettivi della dirigenza ducale è Alessandro Matri, attaccante in scadenza di contratto con il Sassuolo. L’ex centravanti di Juventus e Milan, tra le altre, dopo il goal vittoria nella sfida con la Sampdoria, ha fatto un punto sul suo futuro aprendo ad un ...

Calciomercato Parma - il colpo in attacco? Dopo l’ultima giornata la strada sembra tracciata : Calciomercato Parma – Il Parma non sta attraversando un momento entusiasmante in campionato, la squadra di D’Aversa è comunque in piena lotta per la promozione. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa e mettere a segno un colpo in attacco. Nella giornata di Serie A è andato a segno Alessandro Matri nel successo del Sassuolo sul campo della Sampdoria, difficile al momento quindi una ...

Calciomercato Benevento - Coda nel mirino del Parma : L'attaccante piace ai gialloblu Calciomercato Benevento Parma Coda / Torna ad esserci anche il Parma sulle tracce di Massimo Coda . L'attaccante del Benevento - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbe scendere di categoria per vestire il gialloblu

Calciomercato Parma - testa a testa per l’attacco : ritorno di fiamma : Calciomercato Parma – Il Parma è in campo per la giornata del campionato di Serie B, di fronte il Cesena, l’obiettivo è recuperare posizioni dopo l’ultimo pareggio. Nel frattempo la dirigenza lavora anche sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, in particolar modo si cerca il colpo in attacco. Si profila un testa a testa, il nome in cima alla lista è quello di Massimo Coda, in uscita dal Benevento. Nelle ultime ...

Calciomercato Parma - Faggiano fino al 2019 : "Grande progetto" : Parma - Il Parma guarda al futuro ripartendo dal suo presente. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2019, come da comunicazione del club.

Calciomercato Parma - in due lasciano il club : tutti i dettagli : Calciomercato Parma – La società Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale, in virtù della collaborazione con la società A.C. Rezzato, dei calciatori Mohamed Coly e Davide Giorgino. Mohamed Coly ha disputato 12 presenze con il Parma, mentre Davide Giorgino ne ha collezionate 56, partecipando attivamente alla risalita del Parma dalla Serie D fino alla Serie B, segnando inoltre due reti. La prima, ...