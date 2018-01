Calciomercato | nuova indiscrezione da Sky | ecco il trequartista del Lecce

Calciomercato - Adriano pronto a tornare in campo : ecco la nuova destinazione : L’Imperatore Adriano si appresta a tornare in campo a distanza di tre anni dall’ultima gara ufficiale giocata con l’Atletico Paranaense. All’età di 35 anni l’ex attaccante di Inter e Roma, tra le altre, vuole rimettersi in gioco. Il Flamengo è la prima scelta, tra le parti ci sono già stati dei sondaggi con Adriano che reputa la squadra brasiliana la piazza ideale dove poter tornare a giocare perché club e tifoseria ...

Calciomercato - il portiere Leali torna il Italia : ecco la nuova destinazione : Il portiere Nicola Leali è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in prestito al club belga Zulte Waregem, pronto infatti il trasferimento in Serie B, al Perugia. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ l’accordo tra il club umbro e la Juventus (proprietaria del cartellino) è ormai imminente. Il portiere arriverà alla corte di Breda in prestito con diritto di riscatto, un buon colpo per il Perugia alla ricerca di punti ...

Calciomercato Napoli/ News - piace Fares - nuova idea per la fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:14:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Walcott in uscita : nuova idea per i rossoneri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in Spagna sono sicuri che ci sia l'accordo con Pepe Reina in vista della prossima stagione, mancano però le conferme ufficiali.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:50:00 GMT)

Calciomercato - Diamanti si rimette in gioco : ecco la (probabile) nuova destinazione : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, le società sono al lavoro per rinforzare le rose già dai primi giorni del nuovo anno. Un calciatore pronto a rimettersi in gioco è Alessandro Diamanti che si è svincolato a giugno dopo l’addio al Palermo. La probabile destinazione dovrebbe essere il Livorno, in lotta per la promozione in Serie B. La dirigenza è al lavoro per convincere il calciatore, proposto un anno e mezzo di contratto, Diamanti ...

Calciomercato Napoli - Giaccherini cambia maglia : ecco la (probabile) nuova destinazione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Sampdoria, la squadra di Sarri continua a guidare la classifica davanti alla Juventus. Un calciatore che non ha trovato spazio con la maglia azzurro è Emanuele Giaccherini, l’attaccante pronto a trasferirsi già nel mercato di gennaio per giocare con continuità e tornare protagonista. Nelle ultime ore contatti con il Chievo, il calciatore ...

Calciomercato Juventus/ News - Kaderabek : nuova idea per la corsia destra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Manchester City sembra aver deciso di cedere Danilo che non rientra nei piani di Guardiola, i campioni d'Italia in prima fila.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 09:44:00 GMT)

Calciomercato - Juanito Gomez torna in Italia : ecco la nuova destinazione : Juanito Gomez è pronto a rimettersi in gioco dopo la lunga esperienza con la maglia del Verona, terminata in estate. L’esterno offensivo è attualmente svincolato ma la Cremonese è pronta a metterlo sotto contratto per rinforzare la rosa a disposizione di Attilio Tesser, che sta disputando un campionato di Serie B di alto livello. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Gomez ha trovato l’accordo con la formazione ...

Calciomercato Roma/ News - Arda Turan cerca una nuova squadra (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: il turco Arda Turan del Barcellona cerca una nuova squadra.(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 03:19:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - l'ex Luis Enrique presto su una nuova panchina? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Emerson Palmieri è pronto per tornare in campo, sarà ceduto?(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 20:24:00 GMT)

Calciomercato Napoli - nuova idea per il dopo Reina : Calciomercato Napoli – Napoli, il dopo Reina incombe. A fine stagione con ogni probabilità sarà addio tra il portiere spagnolo ed il club del presidente De Laurentiis. La società è dunque alla ricerca di un valido sostituto tra i pali e nelle ultime ore è nata una nuova idea per quanto concerne il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport infatti, il club partenopeo si sarebbe messo sulle tracce di Rui Patricio, portiere ...