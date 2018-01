CALCIOMERCATO NAPOLI News | Inglese pedina di scambio per i campani? Ultime notizie

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - ag.Verdi : non si muove da Bologna (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Aurelio De Laurentiis sul CALCIOMERCATO / Il Presidente del Napoli : "Volevo cedere Pavoletti al Benevento" : Aurelio De Laurentiis sul calciomercato, il Presidente del Napoli promette ai suoi tifosi di essere pronto a lavorare per rinforzare la squadra che punta alla vittoria dello Scudetto.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:53:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - il Deportivo punta Rafael (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: fra i giocatori nel mirino dei partenopei c'è anche l'esterno d'attacco Daniele Verde(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:06:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis : 'Abbiamo calciatori a iosa - siamo in abbondanza' : Primo posto in classifica e titolo di campione d'inverno, ma la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia dopo la sconfitta al San Paolo contro l'Atalanta. Le due facce della medaglia per il Napoli,...

CALCIOMERCATO NAPOLI - l'arrivo di Inglese può risolvere i problemi delle fasce : L'eliminazione dalla Coppa Italia, in una partita in cui Maurizio Sarri ha dato tanto spazio alle seconde linee, rende nuovamente attuale il problema della profondità della rosa. Per ciò che si è ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Verde non vestirà l’azzurro : parola di Fusco (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: fra i giocatori nel mirino dei partenopei c'è anche l'esterno d'attacco Daniele Verde(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:04:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - salta Inglese : azzurro solo a giugno? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:10:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Pjaca ad un passo dallo Schalke 04 - per il Napoli torna di moda Ciciretti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - la gara con l'Atalanta lancia l'allarme : ma le seconde linee? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:38:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - sempre vivi i contatti per Grimaldo del Benfica : Primo posto in classifica al termine del girone d'andata, titolo di campione d'inverno e tanta voglia di continuare a sognare. Il Napoli, però, pensa anche al mercato. Tra le priorità della dirigenza ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - è fatta per Grimaldo del Benfica! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:25:00 GMT)