Calciomercato Lecce - scatto per la trequarti : importante rinforzo in arrivo : Calciomercato Lecce – Il Lecce è in lotta per la promozione diretta nel campionato di Serie B, la squadra di Liverani guida la classifica del torneo di Serie C. L’intenzione del club è quella di rinforzare la rosa, importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ vicinissimo l’arrivo di Chiaretti, italo-brasiliano del Cittadella. Il calciatore è diventato nelle ultime ore la prima ...

Calciomercato Lecce - Meluso : 'Offerte importanti per Caturano - Cosenza - Mancosu' : Ieri vi avevamo anticipato in un nostro articolo che il Lecce ha ricevuto offerte per l'attaccante campano Salvatore Caturano. Oggi, non solo Meluso conferma la nostra notizia, ma aggiunge che il Lecce ha ricevuto 'Offerte considerevoli' anche per due altri big della formazione allenata da Fabio Liverani: il difensore Francesco "Ciccio" Cosenza ed il centrocampista, esperto nelle reti con tiri da lunga distanza, Marco Mancosu. Il direttore ...

Calciomercato Lecce - arrivano due pedine : chi verrà ceduto? Ecco i big in uscita : Il Lecce è pronto per investire nel Calciomercato invernale. Il primo obiettivo è senza dubbio quello del trequartista. Il cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-3-1-2) avvenuto a campionato in corso e a Calciomercato chiuso sta portando il Lecce a dover tornare sul mercato per acquistare un calciatore adatto all'attacco. Non corrispondono a verità le voci che vorrebbero il Lecce interessato a Strambelli, un calciatore poco ben visto dalla tifoseria ...

Calciomercato - nuova indiscrezione da Sky : ecco il trequartista del Lecce : Il Lecce è pronto a premere sull'acceleratore pee dare una giusta sterzata a questo Calciomercato invernale appena iniziato. Al Catania, diretto concorrente per la promozione, che ha acquistato l'attaccante Caccavallo, la società salentina è pronta a rispondere con un acquisto di categoria superiore. A dirlo è stato direttamente Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky noto per essere molto informato sugli affari di mercato. L'acquisto del Lecce ...

Calciomercato Lecce : possibile scambio con l’Alessandria - Valeri in uscita : Calciomercato Lecce – Il 2017 del Lecce si è concluso con il buon pareggio ottenuto sul campo del Trapani. I pugliesi si godono la vetta in solitaria con 4 punti di vantaggio sul Catania. Il club giallorosso punta alla promozione diretta in Serie B e per agevolare il compito a Liverani, la società è pronta ad intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘TuttoCalcioPuglia’, Lecce ed Alessandria starebbero pensando ad un ...

Calciomercato Lecce - doppio colpo da Foggia? Spuntano indiscrezioni : Il Calciomercato invernale sta per iniziare e sono tante le società che stanno cercando di concludere gli affari giusti per ambire a raggiungere gli obiettivi sperati. Tra queste c'è senza dubbio il Lecce di Fabio Liverani che finora ha fatto benissimo, perdendo un solo match in tutta la stagione: a Catania al terzo turno di campionato quando in panchina c'era ancora il mister, che poi si è dimesso, Roberto Rizzo. Con Liverani in panchina, il ...

Calciomercato Lecce - big blindati : rinnova anche Lepore : Lecce - Il Lecce conferma i big in rosa. Sei giocatori, infatti, hanno rinnovato il contratto fino al 2019: si tratta di Andrea Arrigoni, Simone Ciancio, Francesco Cosenza, Mario Pacilli, Giuseppe ...

Calciomercato Lecce - sempre più vicino il colpaccio in attacco : le ultime : Calciomercato Lecce – Il Lecce guida la classifica del campionato di Serie C, l’obiettivo è quello di ottenere la promozione senza passare dai playoff. Una mano importante potrebbe arrivare dal mercato, si prova a chiudere un colpo super in attacco. Come riportato qualche giorno fa su CalcioWeb il nome in cima alla lista è quello che porta ad Alessandro Rosina, in uscita dalla Salernitana. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi ...

Calciomercato Lecce - si tenta il colpo per la Serie B : che mossa in attacco : Calciomercato Lecce – Il Lecce sta disputando una stagione veramente importante, l’obiettivo è ottenere la promozione diretta in Serie B dopo alcune stagioni di sofferenza, adesso si prepara la trasferta contro la Paganese. La dirigenza intanto è al lavoro in vista di gennaio con l’intenzione di rinforzare la squadra, si tenta un colpo per la Serie B. Nel mirino è finito Alessandro Rosina, attaccante in uscita dalla ...