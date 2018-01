Calciomercato | la Juventus aspetta Emre Can C' è anche Emerson Palmieri

Calciomercato Juventus/ News - frenata per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il Liverpool dice di no per Emre Can a gennaio, i campioni d'Italia lo aspettano per giugno a parametro zero. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:09:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Orsolini può cambiare squadra (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: bianconeri in pressing per bloccare fin da subito Barella e Cristante(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : la Champions può trattenere Sergej a Formello : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Vida chiama Mandzukic in Turchia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: bianconeri in pressing per bloccare fin da subito Barella e Cristante(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Mourinho vuole Dybala - pronti 150 milioni : TORINO Mourinho vuole Dybala al Manchester United. Sul Mirror si legge che il portoghese avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta a Griezmann per concentrarsi sull'argentino della Juventus. Le ...

Calciomercato Juventus : Pjaca via in prestito : Il girone di andata di Serie A è da poco terminato e ha visto il Napoli di Sarri aggiudicarsi il titolo di “campione d’inverno”. Alle spalle dei partenopei invece, si è piazzata la Juventus con 47 punti conquistati nelle prime 19 giornate. Il campionato riprenderà già il prossimo 5 gennaio, con il match Chievo Verona-Udinese, ma i riflettori, per adesso, sono tutti puntati sulla finestra invernale del Calciomercato, che oggi riapre ...

Calciomercato Juventus - è fatta per il prestito di Pjaca allo Schalke 04 : L'infortunio, il rientro con la Primavera ed ora la cessione in prestito. Marko Pjaca riparte dalla Germania, è fatta per il suo passaggio a titolo temporaneo allo Schalke 04. C'è l'accordo tra club, ...