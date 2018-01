Calciomercato Juventus | lo Schalke annuncia Pjaca e si profila una soluzione a sorpresa

Calciomercato Juventus/ News - con Cristante si ripete l'operazione Caldara? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: piace Bryan Cristante, con il quale i bianconeri potrebbero ripetere l'operazione che ha portato all'acquisto di Caldara(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - punto sul terzino : il Chelsea molla Alex Sandro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: Alex Sandro potrebbe rimanere in bianconero anche nella prossima stagione, il Chelsea sembra aver mollato la presa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Conte continua a pungere la Juventus : “Calciomercato? Ecco a cosa sono stato abituato” : Antonio Conte non ha lesinato in questi anni al Chelsea, qualche punzecchiatura alla sua vecchia dirigenza, quella della Juventus. Parlando a Sky Sport quest’oggi non è mancata la frecciata al club bianconero in chiave mercato: “Non punto in alto nelle richieste. La mia storia dice che difficilmente sono stato acContentato. sono sempre arrivato in momenti di carestia economica. Io cerco di fare il mio lavoro, la società cercherà di fare il ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Emre Can. C'è anche Emerson Palmieri : INVIATO A TORINO - Il Liverpool che ha preso Van Dijk e ha praticamente ceduto Coutinho , non ha intenzione di lasciar partire anche Emre Can. I segnali arrivati da oltre Manica nelle ultime ore non ...

Calciomercato Juventus/ News - frenata per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il Liverpool dice di no per Emre Can a gennaio, i campioni d'Italia lo aspettano per giugno a parametro zero. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:09:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Orsolini può cambiare squadra (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: bianconeri in pressing per bloccare fin da subito Barella e Cristante(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Vida chiama Mandzukic in Turchia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: bianconeri in pressing per bloccare fin da subito Barella e Cristante(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : i bianconeri al lavoro per il grande colpo estivo : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Mourinho vuole Dybala - pronti 150 milioni : TORINO Mourinho vuole Dybala al Manchester United. Sul Mirror si legge che il portoghese avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta a Griezmann per concentrarsi sull'argentino della Juventus. Le ...

Calciomercato Juventus/ News - Marko Pjaca allo Schalke : è fatta! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: sembra essere ormai a un passo la cessione in prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:54:00 GMT)