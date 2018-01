Calciomercato Bologna | Dzemaili può tornare In uscita De Maio

Calciomercato Napoli/ News - ag.Verdi : non si muove da Bologna (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Calciomercato Bologna - Taider verso l'addio. C'è un'ipotesi Kasami : Bologna - Per il Bologna ci sono tre casi da valutare: Taider , De Maio e Crisetig . Cominciamo dal regista. Vuole giocare, e questa finestra di gennaio potrebbe essere la giusta opportunità per ...

Calciomercato Bologna - centrocampista cercasi : tutti i nomi sul taccuino di Bigon : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha chiuso il 2017 con la sconfitta casalinga contro l’Udinese. La squadra di Donadoni ha confermato il trend negativo in merito alle sfide giocate al ‘Dall’Ara’: davanti ai propri tifosi infatti i rossoblù hanno una media da retrocessione. Per invertire questo trend la dirigenza felsinea proverà a rinforzare la rosa nell’imminente mercato di gennaio. La priorità è ...

Calciomercato - possibile svolta sul fronte Verdi : il Bologna potrebbe ricevere un’offerta clamorosa : Il Calciomercato si accende attorno a Verdi. L’attaccante del Bologna sta impressionando in questa sua annata in Emilia ed ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club. Nei giorni scorsi l’agente ha parlato chiaro svelando la volontà di non cambiar maglia a gennaio, ma adesso potrebbero cambiare gli scenari a causa di una pazza idea che arriva da Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport infatti, il club ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili si avvicina al ritorno ma c’è un ‘ostacolo’ : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna dopo la vittoria conquistata a Verona con il Chievo punta a tornare al successo anche tra le mura amiche nell’ultima gara del 2017, in programma oggi con l’Udinese. La dirigenza felsinea, intanto, è già al lavoro per il mercato di gennaio. In particolare si sogna il ritorno di Blerim Dzemaili. Nelle ultime settimane il centrocampista ha chiesto di poter tornare in Europa per rimettersi in ...

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato - Bologna e Genoa su Giaccherini ma c’è un grosso ostacolo : Calciomercato – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per l’importante trasferta contro il Crotone, gara che può portare a mantenere il vantaggio sui bianconeri, Sarri però non deve commettere l’errore di sottovalutare il club calabrese. Fino al momento non è stato protagonista l’attaccante Emanuele Giaccherini che quindi per gennaio ha ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili spinge per il ritorno : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta disputando una stagione positiva ed è reduce dal successo in trasferta sul campo del Chievo. La squadra di Donadoni adesso si prepara per la gara contro l’Udinese con l’intenzione di tornare a stupire. Nel frattempo Dzemaili ha l’obiettivo di conquistare i Mondiali per questo motivo secondo quanto riporta la stampa estera il centrocampista spinge per il ritorno al Bologna, il rientro ...

Calciomercato Bologna - nuove idee per la difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha vissuto una prima fase di stagione tra alti e bassi, ma il -3 dalla zona che vale l’Europa di certo fa ben sperare per la seconda parte dell’annata. La squadra di Donadoni si sta facendo valere ma per fare il salto di qualità richiesto da proprietà e tifosi potrebbe essere necessario qualche innesto dal mercato. Proprio in tal senso si sta muovendo il ds del club emiliano Bigon, il quale ...

Bologna - Cavion dalla Cremonese il primo colpo di Calciomercato : Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di “riparazione” sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

Calciomercato Bologna - svolta Verdi : “abbiamo preso una decisione” - l’agente si sbilancia : L’attaccante del Bologna Verdi continua ad incantare, prestazioni clamorose in campionato del calciatore di Donadoni che è finito nel mirino delle più importanti squadre. L’agente di Verdi si sbilancia sul futuro, importanti dichiarazioni riportate a Il Resto del Carlino: “Le intenzione di Simone sono quelle di rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui: rimaniamo, da qui Bologna non ci spostiamo, la decisione è presa e indietro ...

Calciomercato Bologna - futuro Verdi : importante indizio nelle ultime ore : Calciomercato Bologna – Vigilia di campionato per il Bologna, la squadra di Donadoni dopo la sconfitta contro la Juventus in campo contro il Chievo. Interessanti indicazioni in conferenza stampa da parte del tecnico, indicazioni anche sul futuro di Verdi: “avversario che ha esperienza, sa gestire bene i campionati, per cui vorranno rifarsi da un risultato negativo così come noi. E’ una partita tosta da questo punto di vista, sarà ...

Calciomercato Bologna - in quattro con la valigia in mano : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus, la squadra di Donadoni è in piena lotta per la salvezza, si lavora per preparare la gara contro il Chievo. Nel frattempo il club è al lavoro per il mercato di gennaio previste operazioni in entrata ed uscita. Con la valigia in mano ben quattro calciatori: si tratta Masina, Maietta, Nagy e Taider, più la situazione Verdi ancora in ...