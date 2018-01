Calcio | Serie A 2017-2018 | 20ma giornata | big match tra Fiorentina e Inter | il Napoli

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

Consigli FantaCalcio 20^ Giornata Serie A 2017-2018 : I +3 di inizio anno : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 20^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… E’ arrivato il momento della svolta, è partito il calciomercato. Le società di Serie A, cambieranno giocatori e moduli, ma fidatevi ancora di chi nella prima parte ha fatto bene o chi ha addirittura stupito! Voi non cambiate solo certezze prima della sosta invernale. La ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel Calciomercato di Serie C Video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...

Un Calcio al “Tempo” - previsione per gli Stadi di Serie A : 5/6 Gennaio 2018 : La Serie massima riprende il cammino per lo Scudetto 2017-18. Si incomincerà nuovamente con gli anticipi di Venerdì 5 Gennaio 2018. Le condizioni Meteo saranno segnate dall’instabilità. Venerdì 5 Gennaio 2018 Ore 18.00 Chievo-Udinese: cielo poco nuvoloso, clima freddo, temperatura attorno ai 5°C. Ore 20.45 Big mach tra Fiorentina-Inter. Cielo da poco a molto nuvoloso. […]

Serie A - tutte le date e le scadenze del Calciomercato : Serie A, tutte le date e le scadenze del calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... calciomercato – Archiviato la sera del 30 dicembre il girone d’andata della Serie A 2017-2018, inizia ufficialmente oggi il calciomercato invernale. Il momento in cui le squadre della massima Serie italiana avranno la possibilità di rafforzare le proprie rose. OGGI ...

Calcio - Serie A 2018 : Curva Sud del Verona squalifica per cori razzisti contro Matuidi. Sanzione con la condizionale : Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha inflitto un turno di squalifica con la condizionale alla Curva Sud del Verona a causa dei cori razzisti contro Matuidi durante la sfida alla Juventus di sabato scorso. L’esecuzione della Sanzione è sospesa per un anno, se durante questo periodo sarà commessa un’analoga violazione allora si procederà con uno o più turni interni con quel settore vuoto e un’ammenda di 20mila ...

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente dalla Serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Calciomercato 2018 Live : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...

Serie A e Calciomercato : cosa porterà la Befana? : Il mercato, invece, non interessa affatto a Federico Di Francesco : "Penso solo al Bologna", ha detto a Sky Sport. Di Francesco: "Il mercato? Non mi interessa" Guarda tutti i video BENEVENTO-...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Juventus rischia - poi riappare Paulo Dybala. L’Hellas Verona si arrende 1-3 : È tornato Paulo Dybala. Nel momento in cui la sua Juventus ne aveva più bisogno l’argentino è tornato a farsi vedere, realizzando una doppietta da fenomeno vero e portando i bianconeri al successo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona. Tre punti d’oro, che consentono alla banda di Massimiliano Allegri di rimanere nella scia del Napoli, con le sue squadre sempre più in fuga verso lo Scudetto. Una vittoria giunta non senza ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Lazio non punisce - l’Inter resiste. 0-0 a San Siro : È terminata con il classico pareggio che non serve a nessuna delle due squadre la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Uno 0-0 arrivato al termine di 90′ che hanno visto le due squadre battagliare ma non concretizzare le occasioni costruite. Sono in particolare i biancocelesti a recriminare di più: se il pari può in qualche modo stare bene ai nerazzurri, visto il recente periodo negativo, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 30 dicembre : tutte le partite della 19giornata - diretta su Sky e Premium - le info streaming : Serie A, diciannovesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 30 dicembre 2017 Ed ecco tutti i match di Serie A di oggi 30 dicembre in onda su Mediaset Premium: Fiorentina-...