Ora è ufficiale: ilhato Sinisache era arrivato sotto la Mole 18 mesi fa.Fatale al tecnico serbo la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro la Juventus, ma anche il cammino a fasi alterne in campionato. La notizia dell'esonero al tecnico è arrivata all'una di notte da parte del ds Petrachi,poi una delegazione di giocatori guidati da Belotti è andata in hotel ad abbracciare. Per la sua sostituzione in pole Mazzarri, che sta trattando la risoluzione del contratto con gli inglesi del Watford.(Di giovedì 4 gennaio 2018)