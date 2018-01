: Calabria, 50enne si suicida impiccandosi ad un albero - nig45 : Calabria, 50enne si suicida impiccandosi ad un albero - SecondoPiano : Cadavere 50enne trovato nella vasca da bagno, giallo nel Reggino: Il corpo di Francesco… - SecondoPiano : Cadavere 50enne trovato nella vasca da bagno, giallo nel Reggino... - SecondoPiano : Cadavere 50enne trovato nella vasca da bagno, giallo nel Reggino - miocomune : Sinopoli, presunto caso di omicidio di un 50enne - VIDEO -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Nella giornata di oggi 4 gennaio una drammatica notizia ci giunge dalla. Una donna ultracinquantenne si ètaad un, ancora non stabilito il motivo di questo drammatico gesto. Pochi giorni fa inoltre in un incidente stradale nei pressi di Vibo Valentia è morto un uomo di 51 anni.si toglie la vita Poche ore fa una donna di cui ancora non sono state rese le generalità si è tolta la vita in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi di Sibari. Dalle prime informazioni che ci giungono dal luogo sembrerebbe che la donna aveva 50 anni e lavorava presso un grosso centro ricettivo. Lasi sarebbetaad unnon molto distante dalla struttura ricettiva: le forze dell'ordine quando sono intervenute l'hanno trovata penzolante e ormai priva di vita. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto ...