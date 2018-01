: Non mi stupisce che Feder Caccia non sia sui social. E anche oggi, i cacciatori sparano liberamente in prossimità d… - GianniPetta : Non mi stupisce che Feder Caccia non sia sui social. E anche oggi, i cacciatori sparano liberamente in prossimità d… - pocohealthy : @giobanchelli @ERTIGRE2 @fabiofr @forzapd Ma neanche io ho i filippini. Se non vuole spendere i soldi per più buste… - ClaudioVING : Possiamo tranquillamente trovarci tutti d'accordo che le buste si pagavano anche prima, in quanto parte del... - ilcittadinoroc2 : Sacchetti bio, il ministero della Salute: «No al riutilizzo, ma ok a buste monouso portate da casa» -

No alla possibilità di riutilizzare i sacchetti per la spesa di frutta e verdura perché sussiste un rischio di eventuali contaminazioni, ma "non siamo contrari al fatto che il cittadino possa portare i sacchetti da, a patto che sianoe idonei per gli alimenti". Questa la posizione ufficiale del Ministero della, come spiega il segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco. "Il titolare dell'esercizio commerciale",ha detto Ruocco "avrebbe la facoltà di controllare l'idoneità della busta".(Di giovedì 4 gennaio 2018)