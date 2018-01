Bufera per i sacchetti di frutta e verdura | tra anatemi politici e circolari

Nozze reali - “via i senzatetto per il matrimonio di Harry e Meghan”. Bufera sui Windsor : Lei ha fatto colpo sul popolo britannico, ma come in tutte le storie d’amore arriva sempre un momento critico. Il matrimonio più glamour ed esclusivo dell’anno, quello fra il principe Harry e Meghan Markle, ha scatenato una polemica nazionale nel Regno Unito sui più poveri, gli homeless. Colpa dell’iniziativa portata avanti dal leader del distretto di Windsor, dove si svolgeranno le Nozze il 19 maggio: ha chiesto infatti di rimuovere i ...

'Mihajlovic zingaro' Scoppia la Bufera sul web per il post del deputato Corsaro : Indignazione sul web per un post pubblicato dal deputato di destra Massimo Corsaro che insulta l'ex allenatore del Torino e i radiocronisti Rai, ieri in sciopero. Il parlamentare, che si definisce '...

Intel nella Bufera a Wall Street per la falla nei processori : Giornata difficle per Intel . Il colosso statunitense crolla a Wall Street (-4,88%) in avvio di seduta, incrementando le forti perdite messe a segno ieri, a causa del rapporto sul difetto dei propri ...

'Nozze a 9 anni per le bambine - 12 per i maschietti' : Bufera sull'autorità islamica - poi tutto rimosso : La voce, ora rimossa , ha provocato una bufera politica, spingendo il principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp, a chiedere l'apertura di un'...

Maltempo Sardegna : oltre 100 interventi a Cagliari per la Bufera di vento : Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel Cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale. Piu’ di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in citta’ ricevute dal centralino della polizia municipale. I vigili sono anche ...

Gesù sostituito con Perù per non turbare i musulmani : Bufera sulla maestra : PORDENONE - La parola Gesù sostituita con Perù per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È accaduto alla scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola,...

Arriva la Befana per i bambini in difficoltà (ma solo italiani) : Bufera social contro l'assessore : A Trieste Arriva la Befana e regala giochi usati per i bambini meno fortunati, ma solo se italiani. L'iniziativa annunciata su Facebook dall'assessore al Commercio del Comune di Trieste, Lorenzo Giorgi,

Bufera su Becker : 'Racchetta sbagliata per un'asta benefica' : ROMA - I problemi di Boris Becker non finiscono mai. Dopo essere finito sui giornali di mezzo mondo per i debiti accumulati, il tre volte vincitore di Wimbledon adesso fa rumore per un gesto davvero poco nobile. Secondo quanto riporta la Bild infatti l'ex tennista tedesco ha consegnato una ...

Sei consigli ''ironici' a Hillary Clinton per il 2018 e Vanity Fair finisce nella Bufera : Un video pungente che ha suscitato critiche, come quelle dell'attrice americana Patricia Arquette che ha 'suggerito' a Vanity Fair di "smettere di dire alle donne quello che dovrebbero o non dovrebbero fare". Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente Usa, Donald Trump

"Raccolta di giochi usati solo per bambini italiani" : Bufera social contro un assessore triestino : Il messaggio pubblicato su Facebook da Lorenzo Giorgi è stato poi rimosso a causa delle numerosissime critiche. Stessa sorte anche per un secondo post di "giustificazione"

Foto con animali macellati - è Bufera sulle dipendenti del supermercato : Non accenna a placarsi la furia animalista contro due dipendenti di un supermercato di Tivoli, che si sono fatte Fotografare mentre "giocavano" con la carcassa di un agnellino morto, a cui è stato messo un ciuccio...