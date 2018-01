: Brufolo si trasforma in un tumore di 5 chili - Cututtucori : Brufolo si trasforma in un tumore di 5 chili -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Emanuel Zayas è un bambino cubano che soffre di una strana malattia genetica che hato un piccolosul suo naso in un enormedal peso di quasi cinque. Il ragazzo, che ora ha 14 anni, riesce a malapena a vedere, deglutire e respirare bene, perché questogigante copre completamente la sua faccia. Fortunatamente dopo averlo sopportato per due anni, Emanuel sta per subire un difficile intervento chirurgico per rimuovere la massa. Ilè talmente grande da impedirgli di camminare bene, dato che non riesce a mantenere l'equilibrio, ma ciò che molti medici temono è che l'operazione possa causare una frattura mortale del collo. La crescita delIl calvario è iniziato quando Emanuel aveva 12 anni. "Aveva unsul naso. Ho pensato che si trattasse di acne giovanile, ma poi ha iniziato a crescere, deviando il setto nasale verso sinistra. Dopo ...